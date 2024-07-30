للمرة الأولى.. عدد الشركات المسجلة النشطة في «دبي المالي العالمي» يتجاوز 6000 شركة

أعلن مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، أمس، تحقيق نتائج باهرة للنصف الأول من عام 2024، بالتزامن مع الذكرى السنوية الـ20 لتأسيسه، في وقت أكدت فيه هذه النتائج، استمرار المركز في قيادة مستقبل القطاع المالي، وترسيخ مكانة دبي وجهةً عالميةً رائدةً في مجال الابتكار وتسريع نمو قطاع الأعمال.

وللمرة الأولى على الإطلاق، تجاوز عدد الشركات المسجلة النشطة في المركز الـ6000 شركة، مرتفعاً من 4949 إلى 6153 شركة، على أساس سنوي، بزيادة قدرها 24%. كما انضمت 820 شركة جديدة إلى المركز في الأشهر الستة الأولى، بنسبة نمو قياسية بلغت 24% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

أداء متميّز

وقال سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مركز دبي المالي العالمي، «إن هذا الأداء المتميز لمركز دبي المالي العالمي خلال النصف الأول من العام الحالي، يعكس الرؤية الطموحة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، لاسيما ترسيخ مكانة الإمارة لتصبح ضمن أهم ثلاث مدن اقتصادية في العالم، ومضاعفة حجم اقتصادها خلال العقد المقبل، وكذلك رفع تنافسية قطاع الخدمات المالية والأعمال في دبي وجعله الأسرع نمواً والأكثر جاذبية، عبر تعزيز بيئة مالية متكاملة تدعم الابتكار وتجمع بين البنية التحتية العالمية والتنظيمات المالية المحفزة والمشجعة على النمو والازدهار، وذلك تأكيداً للدور المحوري للمركز كعضو فاعل ورئيسي في شبكة الخدمات المالية العالمية على مدى 20 عاماً منذ تأسيسه في العام 2004».

وأضاف سموّه: «أولوياتنا الرئيسية تتمثل في ضمان استمرارية هذا الأداء المتميز لمركز دبي المالي العالمي من خلال الاستمرار في توسيع دائرة التعاون المثمر والشراكات الاستراتيجية مع شركات الخدمات المالية العالمية وشركات الابتكار، وتطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، ومواصلة إيجاد حلول تلبي تطلعات المستثمرين، وتسهم في تحقيق قيمة مضافة لشركائنا وتطوير المبادرات التي تعزز من استخدام التكنولوجيا والابتكار في القطاع المالي، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات ودبي، وجهة مفضلة ومركزاً مالياً عالمياً رائداً للشركات الناشئة والمستثمرين الباحثين عن فرص جديدة ومبتكرة».

دور محوري

وأثنى سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، على الدور المحوري الذي لعبه مركز دبي المالي العالمي على مدار السنوات الـ20 الماضية في ترسيخ مكانة دبي، بصفتها المساهم الإقليمي الأبرز في قطاع الخدمات المالية العالمية.

وقال سموّه: «لقد لعب مركز دبي المالي العالمي على مدار الأعوام الـ20 الماضية دوراً محورياً في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً مالياً عالمياً رائداً. وعلاوة على الدور اللافت الذي حققه التزامنا بالابتكار والتميز والتوسع الاستراتيجي في ترسيخ مكانة دبي عالمياً، فقد ساهم المركز كذلك في حفز النمو الاقتصادي للمنطقة. ومن خلال تشييد منظومة مالية متينة واستقطابه أفضل المواهب والمؤسسات، واصل المركز دفع عجلة النمو الاقتصادي والمضي بثبات نحو مزيد من النمو، حتى أصبحت دبي ضمن أبرز المراكز المالية العالمية».

وتابع سموّه: «نحن فخورون بالإنجازات الاستثنائية التي حققها المركز على مدى تلك السنوات، ونجدد التزامنا بالاستمرار في ضمان توفير بيئة أعمال تنافسية تتسم بالمرونة والكفاءة العالية، وأفضل الممارسات والحلول المبتكرة، لتلبية احتياجات الأسواق المالية المتطورة، وبما يسهم في تحقيق النمو المستدام لاقتصادنا الوطني على المدى الطويل».

وفي تدوينة على موقع التدوين «X»، قال سموّه: «قبل عشرين عاماً أسس صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مركز دبي المالي العالمي، الذي ساهم في جعل دبي، اليوم عاصمة اقتصادية عالمية لقطاعات المال والأعمال، ومازال المركز برؤية سموّه يعلو بإنجازاته ونتائجه القياسية». وأضاف سموّه: «اطلعت على النتائج التي حققها مركز دبي المالي العالمي للنصف الأول من العام 2024 حيث تبوأ المركز المرتبة الأولى عالمياً باعتباره المنطقة الحرة الأفضل أداءً، لنجاحه في اجتذاب 116 مشروعاً للاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي بقيمة إجمالية وصلت إلى 481 مليون دولار، وتخطت قيمة الأصول المُدارة فيه 700 مليار دولار بزيادة قدرها 58%، كما تعدى إجمالي عدد الشركات المسجلة فيه عتبة الـ6000 شركة، وبلغ إجمالي القوى العاملة فيه 43.787 ألف موظف بزيادة قدرها 12% عن العام الماضي». وتابع سموّه: «تلبية للطلب المتنامي سيتم توفير 1.6 مليون قدم مربعة كمساحة تجارية إضافية على مدار السنوات الثلاث القادمة، طموحنا لا حدود له، وسعينا لن يتوقف نحو ترسيخ منظومة مالية متينة وبيئة أعمال تنافسية محفزة للابتكار والتميز لاستقطاب المواهب والمؤسسات المالية العالمية والشركات الناشئة، وتعزيز ريادة الإمارات ودبي للقطاع المالي عالمياً».

التكنولوجيا المالية

ونظراً لتركيز المركز على التكنولوجيا المالية والابتكار، ارتفع عدد الشركات في كلا القطاعين من 811 شركة إلى 1081 شركة، بزيادة قدرها 33% على أساس سنوي.

وتواصل الشركات التي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها، استقطاب المواهب من جميع أنحاء العالم، حيث وفرت 4647 وظيفة جديدة خلال الشهور الـ12 الماضية، إذ يبلغ إجمالي القوى العاملة في المركز حالياً 43.787 ألف موظف، بزيادة قدرها 12% على الفترة نفسها من العام الماضي.

ويضم مركز دبي المالي العالمي، أكبر تجمع للشركات المالية في المنطقة، ويتفوق على السوق من حيث معدلات النمو. وتعمل في المركز أكثر من 370 شركة لإدارة الثروات والأصول، بما في ذلك أكثر من 50 صندوقاً للتحوط.

الأصول المُدارة

وارتفعت قيمة الأصول المُدارة في مركز دبي المالي العالمي من 444 مليار دولار، إلى 700 مليار دولار، بزيادة قدرها 58%. وارتفع عدد الصناديق التي يتم تسويقها في أو من مركز دبي المالي العالمي إلى 10.032 آلاف صندوق، مقارنة مع 7641 صندوقاً بزيادة كبيرة بلغت 31%.

كما يضم قطاع التأمين وإعادة التأمين حالياً 125 شركة، مسجلاً بذلك ارتفاعاً من 110 شركات، بنسبة نمو بلغت 14%.

بدورها، حافظت معدلات إشغال العقارات التي يملكها ويديرها المركز على أعلى مستوياتها عند 99.6%. وتبلغ نسبة إشغال المساحات المكتبية التجارية 89%.

وفي إطار تلبية الطلب المتنامي على المباني التجارية من (الفئة A) الحاصلة على شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED)، يعتزم المركز طرح 1.6 مليون قدم مربعة أخرى من المساحات المكتبية التجارية خلال السنوات الثلاث المقبلة، ما يسلّط الضوء على خططه التوسعية وتطلعاته العقارية الطموحة، ويسهم في توفير طاقة استيعابية تلبي الطلب المتزايد من قبل كل من شركات إدارة الثروات والأصول، والمكاتب العائلية، وشركات التأمين وإعادة التأمين، وشركات الابتكار، والقطاع المصرفي وأسواق رأس المال.

وأشار تقرير معلومات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى مركز دبي المالي العالمي، باعتباره المنطقة الحرة الأكثر جذباً لمشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، حيث بلغ مجموعها 116 مشروعاً بقيمة بلغت 481 مليون دولار في عام 2023، حيث ارتفع عدد هذه المشاريع منذ عام 2021 بنسبة 53%.

معدلات استثنائية

وقال محافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم: «تماشياً مع أجندة دبي الاقتصادية D33، يواصل مركز دبي المالي العالمي تحقيق معدلات نمو استثنائية، بما يعزز مكانته مركزاً مالياً عالمياً رائداً في المنطقة. وفي الذكرى السنوية الـ20 لتأسيسه، يواصل المركز بخطى واثقة تحقيق إنجازات متميزة تضمن زيادة مساهمة قطاع الخدمات المالية في الاقتصاد الوطني، وتدعم التزامنا بتحقيق استراتيجية المركز للعام 2030 من خلال تعزيز مستويات النمو والارتقاء بمستقبل القطاع المالي، وهو ما سيتحقق من خلال إعطاء الأولوية للابتكار واعتماده ضمن مرتكزاتنا الرئيسة للمرحلة القادمة من النمو».

نتائج باهرة

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري: «يسهم استمرار الأداء القوي لمركز دبي المالي العالمي على مدار السنوات الـ20 الماضية، بما في ذلك النتائج الباهرة التي حققها خلال النصف الأول من عام 2024، في ترسيخ مكانتنا بصفتنا المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا. إذ يضم المركز الآن أكثر من 6000 شركة وما يقارب من 44 ألف موظف. ويوفر نطاق الأعمال الكبير هذا لمركز دبي المالي العالمي وعملائه، فرصة مثالية لمواصلة قيادة مستقبل القطاع المالي في المنطقة».

تمكين الشركات العائلية

دأب مركز دبي المالي العالمي ومنذ تأسيسه قبل 20 عاماً، على دعم الشركات العائلية، مع وجود ما يزيد على 600 كيان نشط مرتبط بهذه الشركات في المركز. ويشمل ذلك ما يزيد على 120 من بين أغنى العائلات والأفراد في المنطقة ممن يمتلكون صافي ثروات تزيد على 1.2 تريليون دولار.

وتأكيداً لدوره المحوري في رسم ملامح مشهد الثروات العائلية، احتفل المركز العام الجاري بالذكرى السنوية الأولى لتأسيس مركز الثروات العائلية. وارتفع عدد المؤسسات العائلية التي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها إلى 548 مؤسسة، بزيادة قدرها 55% على أساس سنوي.

وفي إطار دعم تسريع النمو في قطاع الشركات العائلية، قدم مركز دبي المالي العالمي دليله الشامل الجديد «الازدهار عبر الأجيال: إطلاق العنان لقوة مركز دبي المالي العالمي للعائلات»، لتمكين العائلات من الوصول إلى المعارف والخبرات حول الهياكل التنظيمية والحوكمة وإدارة الثروات وتعاقب الإدارة والتخطيط العقاري في دبي.

3000 فرصة عمل بحلول 2028

افتتح سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي، في مايو الماضي، مجمع «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي» ضمن مركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي.

وتجسّد هذه المبادرة، المرحلة التالية للنمو من خلال تسريع نشر تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر القطاعات كافة. وهي أولى المبادرات المنضوية تحت «خطة دبي السنوية لتسريع تبني استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي».

ويوفر المجمع مساحات عمل مشتركة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، بما في ذلك شركات الذكاء الاصطناعي، حيث تعمل 75 شركة منها بالفعل في المرحلة الأولى على مساحة 10 آلاف قدم مربعة. وستشهد المرحلة الثانية توسعة المجمع إلى أكثر من 100 ألف قدم مربعة، ومن المقرر استقطاب 500 شركة، وتوفير 3000 فرصة عمل بحلول عام 2028.

واجهة تجارية

أعلن مركز دبي المالي العالمي في يونيو الماضي، وضع حجر الأساس لواجهته التجارية التطويرية «DIFC Square» التي تضم ثلاثة أبراج متصلة بارتفاعات متفاوتة، والتي من المقرر تسليمها في الربع الأول من عام 2026. وسيوفر «DIFC Square» أكثر من 607 آلاف قدم مربعة من المساحات التجارية.

مساهمة فاعلة في تطوير القطاع

احتفل مركز دبي المالي العالمي بمرور عقدين على تأسيسه عبر سلسلة مبادرات تسهم في تطوير القطاع المالي المحلي والعالمي.

وبدأت هذه المبادرات بمؤتمر دبي الدولي للتأمين الذي استقطب 1300 مشارك من أكثر من 70 دولة. وتبع ذلك النسخة الثانية من قمة دبي للتكنولوجيا المالية التي استقطبت ما يزيد على 8000 مشارك من 118 دولة، متيحة بذلك فرصاً غير مسبوقة للنمو والابتكار. كما استقبل المركز نحو 200 من صنّاع القرار في مجال صناديق التحوط من جميع أنحاء العالم في الدورة الأولى لقمة «HFM» الشرق الأوسط لصناديق التحوط.

وحصلت مبادرة محفز التمويل المستدام، التي أطلقها مركز دبي المالي العالمي خلال مؤتمر الأطراف (COP28)، على جائزة مبادرة التمويل المستدام لهذا العام من قبل جوائز الشرق الأوسط للتمويل 2024.

«Link Bridge»

افتتح مركز دبي المالي العالمي جسر «Link Bridge» المكيف البالغ طوله 116 متراً. ويسعى المركز من خلال هذه الخطوة إلى الربط بين المناطق الرئيسة الموجودة ضمن المركز بما يحقق المزيد من الشمولية، حيث سيعمل الجسر الجديد على تحقيق الربط الفعّال بين عدد من الأبراج الحيوية منها «Central Park Towers»، و«Innovation One»، و«Gate Avenue».

الاستثمار في مستقبل العقارات

يتماشى وجود ما يزيد على 1.6 مليون قدم مربعة من المساحة التجارية المقرر تطويرها على مدار السنوات الثلاث المقبلة مع توجه مركز دبي المالي العالمي لتقديم عقارات متميّزة ومستدامة للسوق. حيث سيتم تشييد المباني الجديدة وفقاً لمعايير شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED).

وتلبيةً للطلب الفوري، تمت إضافة 200 ألف قدم مربعة في الربع الأول من عام 2024 مع افتتاح «Innovation One» بمركز دبي المالي العالمي، أبوابه أمام شركات التكنولوجيا المالية والابتكار المستقبلية. وفي مايو، تم وضع حجر الأساس لبرج (Immersive Tower by DIFC)، الذي سيوفر مساحة تجارية تبلغ 630 ألف قدم مربعة في الربع الثاني من عام 2027.

استقطاب الشركات الرائدة

يواصل مركز دبي المالي العالمي مسيرته الممتدة على مدى 20 عاماً لترسيخ مكانته باعتباره مركزاً مالياً عالمياً رائداً في المنطقة يسهم في استقطاب أهم اللاعبين ضمن قطاع الخدمات المالية. وتشمل قائمة الشركات البارزة التي انضمت إلى المركز خلال عام 2023، أسماء عالمية مهمة مثل: «أفريكا سبيشياليتي ريسكس»، و«اليانس بيرنشتاين»، و«أودير كابيتال المحدودة»، و«بانكا ديل سيمبيون المحدودة»، و«بالياسني لإدارة الأصول»، و«بارينغ لإدارة الأصول»، و«بلو آول كابيتال»، و«كابيتال لإدارة الأصول»، و«كارهاي كابيتال»، و«ال دورادو كابيتال المحدودة»، و«إكسودوس بوينت»، و«جي آي دي إنفستمنت أدفايزرز إل إل سي»، و«هايفين»، و«لون ستار يوروب أكويزيشنز ليمتد»، و«نوفيا جلوبال ليمتد».

مكتوم بن محمد:

. قبل 20 عاماً أسس محمد بن راشد مركز دبي المالي العالمي، الذي ساهم في جعل دبي اليوم عاصمة اقتصادية عالمية لقطاعات المال والأعمال.

. سعيُنا لا يتوقف لترسيخ منظومة مالية متينة وبيئة أعمال تنافسية محفزة للابتكار.

. مركز دبي المالي في المرتبة الأولى عالمياً باعتباره المنطقة الحرة الأفضل أداءً، لنجاحه في اجتذاب 116 مشروعاً للاستثمار الأجنبي المباشر.

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