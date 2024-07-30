رئيس تشيلي: التزام "دي بي ورلد" بالابتكار والممارسات المستدامة يتماشى مع رؤيتنا لمستقبل تشيلي الاقتصادي

أعرب فخامة الرئيس غابرييل بوريك فونت رئيس جمهورية تشيلي، عن إعجابه بالبنية التحتية المتقدمة والتميّز التشغيلي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، مؤكداً أهمية زيادة التبادل التجاري والاستثمار بين جمهورية تشيلي ودولة الإمارات، وقال: إن حجم وكفاءة عمليات "دي بي ورلد" في دبي كانت مصدراً لإعجابنا، ونتطلع إلى تعزيز البنية التحتية للتجارة والخدمات اللوجستية لدينا في تشيلي.

جاء ذلك خلال زيارة فخامته اليوم مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، في ميناء جبل علي بدبي، على رأس وفد رفيع المستوى من جمهورية تشيلي وذلك عقب توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، والتي تهدف إلى تعميق التعاون الاقتصادي عبر إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية، وتسهيل الاستثمار وإقامة المشاريع المشتركة، مما يُعزز التجارة البينية بين البلدين.

وأكد رئيس جمهورية تشيلي أن التزام "دي بي ورلد" بالابتكار والممارسات المستدامة يتماشى مع رؤيتنا لمستقبل تشيلي الاقتصادي، مرحبا باستثمارات "دي بي ورلد" ودعمها المتواصل في دفع عجلة النموّ والتنمية الاقتصادية للطرفين.

وخلال زيارة الوفد التشيلي، عرضت "دي بي ورلد"، المزوّد العالمي الرائد للخدمات اللوجستية وحلول سلاسل التوريد الذكية المتكاملة، منشآتها ومرافقها الحديثة وحلولها اللوجستية المبتكرة والتزامها بالاستدامة، وقدمت للوفد التشيلي لمحة عامة عن شبكة "دي بي ورلد" وطموحاتها لقيادة مستقبل التجارة العالمية.

وقال سعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد": يسعدنا الترحيب بفخامة الرئيس غابرييل بوريك فونت والوفد المرافق في ميناء جبل علي، في هذه الزيارة التي تمثل خطوة مهمة في تعزيز علاقاتنا التجارية واستكشاف سبل جديدة للتعاون، مؤكدا أن تشيلي تعد شريكاً رئيسياً في شبكة "دي بي ورلد" العالمية، وأعرب عن تطلعه إلى تعزيز التعاون المشترك لدفع النموّ الاقتصادي والابتكار.

وأضاف ابن سليم : تتمثل أولويتنا الاستراتيجية في تمكين تدفقّ الحركة التجارية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي في البلدين، ويعتبر نجاحنا في دبي نموذجاً نطمح إلى تكراره من خلال التعاون الوثيق بين موانئنا ومحطاتنا ومناطق التجارة الحرة والخدمات اللوجستية حول العالم؛ ونلتزم بالاستثمار في تشيلي على المدى الطويل ودعم التوسع الاقتصادي لما فيه مصلحة الطرفين.

وفي عام 2019، بدأت "دي بي ورلد" عملياتها في تشيلي بالاستحواذ على تسهيلات ميناء ليركين وميناء سان أنطونيو، وواصلت الشركة منذ ذلك الحين تعزيز حضورها وطموحاتها الهادفة إلى زيادة حجم التجارة في تشيلي.

وفي ختام الزيارة، عقدت مناقشات حول سبل التعاون المستقبلي، وخاصة في مجال الخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والتنمية المستدامة، تعكس رؤية "دي بي ورلد" الطموحة لإنشاء شبكة تجارية عالمية أكثر ذكاء وكفاءة.