مركز بحوث كهرباء دبي ينشر 71 ورقة بحثية

أصدر مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي تقريره الرابع حول الأوراق العلمية والبحثية، التي نشرها المركز في مؤتمرات ومجلات علمية دولية ودوريات متخصصة خلال عام 2023. ويتضمن التقرير 71 ورقة بحثية بزيادة 14.5% على الأوراق العلمية التي نشرها المركز خلال عام 2022. وتتمحور موضوعات مجالات البحث حول الطاقة الشمسية والمياه وكفاءة الطاقة وتكامل الشبكة الذكية والثورة الصناعية الرابعة وتقنيات الفضاء. وحصدت الهيئة العديد من الجوائز تقديراً للأوراق العلمية والبحثية التي قدمها المركز، وأبرزها جائزة «أفضل ورقة بحثية» من معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، عن الأوراق العلمية والبحثية الست التي قدمها المركز حول مؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للطاقة الشمسية.