مذكرة تفاهم لتسهيل تصدير الخدمات والمنتجات المحلية عالمياً

أبرمت غرف دبي مذكرة تفاهم مع شركة «إس جي إس غلف ليمتد» بهدف دعم وتسهيل عمليات تصدير الخدمات والمنتجات للشركات المحلية إلى الأسواق العالمية.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستتمكن الشركات العاملة في دبي من ضمان توافق منتجاتها وخدماتها مع معايير الاختبار والفحص والامتثال المعتمدة في 176 دولة من خلال خدمات شركة «إس جي إس غلف ليمتد»، بما يعزز من قدرة الشركات على التوسع عالمياً وتلبية المتطلبات التنظيمية لكل الأسواق المستهدفة.

وتأتي المذكرة ضمن إطار «برنامج الشراكات العالمية»، وهو مبادرة جديدة أطلقتها غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث المنضوية تحت مظلة غرف دبي، بهدف تسريع جهود استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتوسيع أعمال الشركات المحلية في الأسواق الخارجية الواعدة، وذلك من خلال التعاون مع مزودي خدمات عالميين عبر ثماني فئات تجارية، ما يتماشى مع أهداف مبادرة «دبي غلوبال» لمساعدة شركات دبي على استكشاف فرص تجارية جديدة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وقال مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «يأتي تحفيز الشركات العاملة في دبي على التوسع بنجاح وفاعلية في الأسواق الخارجية في مقدمة أولوياتنا الاستراتيجية. وفي إطار جهودنا المبذولة لتوفير دعم نوعي ومتكامل لتحقيق هذا الهدف يكتسب التعاون مع (إس جي إس غلف ليمتد) أهمية حيوية لتيسير إجراءات التصدير إلى الأسواق العالمية، وتعزيز إمكانات مجتمع الأعمال المحلي على النمو المستدام والمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني».

وقال مدير عام شركة «إس جي إس ميدل إيست»، هاكان سيبوكسيبي: «نحرص على تعزيز استثماراتنا في المنشآت والمختبرات بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصدّرة من الإمارات بما يتوافق مع أعلى المعايير والمتطلبات التنظيمية المعتمدة في الأسواق الخارجية».

ويقدم «برنامج الشراكات العالمية» خدمات مصممة لتسريع العمليات، وتبسيط الإجراءات، وخفض التكاليف، وتقليل المخاطر. وتسهم مذكرة التفاهم مع «إس جي إس غلف ليمتد» في دعم البرنامج عبر المكاتب الخارجية التابعة لغرفة دبي العالمية البالغ عددها 31 مكتباً حول العالم.