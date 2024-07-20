«فلاي دبي» تنقل 100 ألف مسافر إلى سالزبورغ خلال 3 سنوات

نقلت «فلاي دبي» أكثر من 100 ألف مسافر بين دبي ومدينة سالزبورغ النمساوية خلال ثلاث سنوات.



وذكرت «فلاي دبي»، في بيان، أمس، بمناسبة مرور ثلاث سنوات على انطلاق رحلاتها إلى سالزبورغ، أنها كانت الناقلة الأولى في دولة الإمارات التي تشغل رحلات مباشرة بين دبي وهذه المدينة، مشيرة إلى أن أولى رحلاتها حطت في مطار «وولفانغ أماديوس موزارت» في يوليو من عام 2021، وتشغل الناقلة أربع رحلات أسبوعياً.



وأكد الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «فلاي دبي»، حمد عبيدالله، حرص الناقلة على استشراف فرص النمو، وفتح الأسواق غير المخدومة التي لا ترتبط برحلات طيران مباشر مع دبي أو الإمارات، وتسهيل تدفق حركة التجارة والسياحة بين مختلف الأسواق، وتوفير خيارات متنوعة للمسافرين عبر شبكة الناقلة المتنامية التي تغطي اليوم أكثر من 24 وجهة في أوروبا.