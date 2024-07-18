4.456 مليارات درهم صافي أرباح «أبوظبي التجاري» النصفية

أعلن بنك أبوظبي التجاري، اليوم، عن أداء مالي قوي خلال النصف الأول من العام 2024 مدفوعاً بنمو قياسي في صافي الدخل، في ظل قوة المرتكزات الأساسية لاقتصاد دولة الإمارات.

وارتفع صافي الأرباح بنسبة 28% ليصل إلى 5.023 مليارات درهم وذلك قبل خصم الضريبة. بينما بلغ صافي الأرباح 4.456 مليارات درهم، بعد خصم الضريبة.

كما ارتفع الدخل من الفوائد بنسبة 14% ليصل إلى 6.577 مليارات درهم. ونما الدخل من غير الفوائد بنسبة 24% ليصل إلى 2.723 مليار درهم. وارتفع الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 17% ليصل إلى 9.300 مليارات درهم. وتحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 30 نقطة أساس لتصل إلى 31.7%. كما زادت الأرباح التشغيلية، قبل خصم المخصصات بنسبة 17% لتصل إلى 6.349 مليارات درهم.

وسجل إجمالي الأصول رقماً قياسياً ويتجاوز 600 مليار درهم مع ارتفاع صافي القروض بمبلغ 30 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2024 وارتفاع في ودائع العملاء بمبلغ 27 مليار درهم منذ بداية العام.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري، علاء عريقات: «ساهمت استراتيجية مجموعة بنك أبوظبي التجاري الرامية إلى تسريع وتيرة نمو الأعمال في تعزيز الأداء التشغيلي والمالي للبنك، حيث ارتفع صافي الأرباح قبل الضرائب خلال الربع الثاني بنسبة 30% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 2.593 مليار درهم، وارتفع صافي الأرباح بنسبة 28% خلال النصف الأول من العام الجاري ليصل إلى 5.023 مليارات درهم. وبلغ صافي الأرباح بعد احتساب الضرائب 4.456 مليارات درهم خلال النصف الأول، و2.317 مليار درهم خلال الربع الثاني، وهو ما انعكس على تحقيق عائد على متوسط حقوق المساهمين بنسبة 15.0% و16.5% على التوالي».

وأضاف: «يواصل بنك أبوظبي التجاري ترسيخ مكانته القوية في الأسواق من خلال النمو في حجم التسهيلات الائتمانية التي يقدمها إلى كافة قطاعات الأعمال، وذلك بالاستفادة من الأسس المتينة للاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويمضي البنك قدماً نحو تحقيق مستهدفاته الاستراتيجية، حيث تجاوز الدخل من العمليات التشغيلية مبلغ 9 مليارات درهم خلال النصف الأول، مسجلاً نمواً ملحوظاً في الدخل من الفوائد والدخل من غير الفوائد مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. كما ساهم ارتفاع الدخل من الرسوم في تعزيز تنوع مصادر الإيرادات مدعوماً بمستوى عالٍ من الامتياز في خدمة العملاء والتنوع في الخدمات والمنتجات المصرفية الرائدة لكافة قطاعات أعماله الأساسية».

وقال كبير المسؤولين الماليين لمجموعة بنك أبوظبي التجاري، ديباك كوهلر: «يضطلع بنك أبوظبي التجاري بدور محوري في تعزيز البيئة الاقتصادية الحيوية في المنطقة، حيث سجل البنك رقماً قياسياً في إجمالي الأصول لتتجاوز مبلغ 600 مليار درهم، ما يمثل نسبة نمو سنوي مركب تبلغ 14% على مدى السنوات الثلاث الماضية. وسجل البنك نمواً في صافي القروض والسلفيات بقيمة 30 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مدفوعاً بالطلب المتنامي من عملائه من الأفراد والشركات. وقد اتسم هذا النمو القوي بزيادة التسهيلات الائتمانية عالية الجودة، مما أدى إلى زيادة الأصول المرجحة بمخاطر الائتمان بمقدار 6 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024».