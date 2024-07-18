216 مليون درهم صافي أرباح «مصرف عجمان» النصفية

ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس مجلس إدارة مصرف عجمان اجتماع مجلس الإدارة، الذي عُقد امس في مقر المصرف، بحضور أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمصرف، مصطفى محمد سعيد الخلفاوي.

واطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، على نتائج المصرف للنصف الأول من العام 2024، والتي أظهرت تحقيق صافي ربح نصف سنوي غير مسبوق قدره 216 مليون درهم بزيادة قدرها 111 %، مدعومًا بصافي ربح كبير قدره 108 ملايين درهم في الربع الثاني من عام 2024. ويعود ذلك إلى زيادة بنسبة 12% في إجمالي الدخل التشغيلي ليصل إلى 813 مليون درهم مقارنة بـ 729 مليون درهم في النصف الأول من عام 2023، وتحقيق صافي دخل تشغيلي قدره 428 مليون درهم - بزيادة قدرها 2%.

كما أشارت نتائج المصرف إلى تضاعف العائد على حقوق المساهمين (سنويا) والعائد على الأصول (سنويا) في النصف الأول من عام 2024 مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2023 ليبلغ الأول 15% (بزيادة قدرها 695 نقطة أساس) والأخير 1.8% (بزيادة قدرها 88 نقطة أساس).

وتدعم هذه النتائج القوية ميزانية عمومية جيدة بإجمالي أصول قدره 24.2 مليار درهم وودائع العملاء بقيمة 20.2 مليار درهم وأسهم بقيمة 2.9 مليار درهم.

وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، إن «الأداء المالي الممتاز لمصرف عجمان في النصف الأول من عام 2024 يؤكد على نجاح مبادراتنا الاستراتيجية والاقتصاد القوي لدولة الإمارات العربية المتحدة».

وأضاف سموه: «إننا فخورون جدا بفريقنا، وممتنون لمجلس الإدارة والإدارة العليا وجميع الموظفين على تفانيهم ودعمهم المستمر وعملهم الجاد».

من جانبه، قال مصطفى الخلفاوي، إن «النتائج المالية الممتازة للنصف الأول من عام 2024 مع النمو الكبير في الدخل عبر جميع أعمالنا الأساسية تؤكد المكانة الفريدة لمصرف عجمان في السوق وسمعته كشريك موثوق».