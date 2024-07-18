مخالفة 256 وسيطاً عقارياً لعدم التزامهم بشروط وأحكام الإعلانات العقارية

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، عن نتائج عمليات التفتيش والمراقبة على الوسطاء العقاريين والشركات والمشاريع العقارية، خلال النصف الأول من 2024، بهدف تنظيم القطاع العقاري وضمان تطبيق القوانين واللوائح التي تسهم في تعزيز جاذبية واستقرار السوق العقارية في دبي، وذلك في إطار جهودها المستمرة لضمان الالتزام بالقوانين والمعايير التنظيمية في القطاع العقاري.

ووفقاً للإحصاءات الصادرة عن الدائرة، فقد أجرت إدارة الرقابة العقارية 450 جولة تفتيش ميدانية على الشركات والمشاريع العقارية، و1530 عملية تفتيش على الإعلانات العقارية خلال الفترة المذكورة. ونتيجة لذلك، سجلت «أراضي دبي» ما يزيد على 1200 إنذار قانوني، فيما خالفت 256 وسيطاً عقارياً، لعدم التزامهم بشروط وأحكام الإعلانات العقارية.

وتعمل «أراضي دبي» في الوقت الراهن على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي للرقابة على الإعلانات العقارية، على أن يتم التطبيق بشكل رسمي قريباً، ما سيسهم بشكل كبير في حوكمة عملية الرقابة والتقليل من المخالفات الخاصة بالإعلانات العقارية.

وقال مدير إدارة الرقابة العقارية في مؤسسة التنظيم العقاري، بدائرة الأراضي والأملاك في دبي، علي عبدالله آل علي: «تأتي هذه العمليات في إطار الرقابة الدورية التي تُجريها إدارة الرقابة العقارية في الدائرة، حرصاً منها على تعزيز الشفافية والنزاهة في السوق العقارية، وضمان حماية حقوق المستثمرين والمتعاملين».

وأضاف: «نعمل بشكل متواصل على تطوير آليات الرقابة والتفتيش للتأكد من التزام جميع الأطراف باللوائح والقوانين المنظمة للقطاع العقاري في الإمارة. نحن ملتزمون بتطبيق أعلى المعايير العالمية في تنظيم السوق العقارية، ونحثّ جميع الوسطاء العقاريين والشركات على الالتزام التام بالتعليمات والتوجيهات الصادرة عن الدائرة، لضمان استدامة وتطور السوق العقارية في دبي، كما نهيب بالجمهور الكريم عدم التعامل مع أي إعلان عقاري غير معتمد من طرف الدائرة».

وتهدف عمليات الرقابة إلى التأكد من التزام الوسطاء العقاريين بالشروط والأحكام الخاصة بالإعلانات العقارية، من حيث وجود رمز «كيو آر QR»، ومطابقته للمواصفات المعتمدة، بحيث تكون قابلة للقراءة عند المسح، وأن تكون بيانات الإعلان متوافقة مع تصريح «كيو آر كود».