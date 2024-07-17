«الإمارات للشحن الجوي» تطلب شراء 5 طائرات شحن جديدة

أعلنت «الإمارات للشحن الجوي»، ذراع الشحن التابعة لـ«طيران الإمارات»، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، عن طلبية مؤكدة، لشراء خمس طائرات شحن إضافية من طراز «بوينغ 777F»، بقيمة تزيد على مليار دولار (نحو 3.67 مليارات درهم)، على أن يتم تسليم الطائرات بين عامي 2025 و2026، ليصل بذلك إجمالي طلبيات «طيران الإمارات» إلى 315 طائرة عريضة البدن.

وقال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة: «يتواصل نمو الطلب على منتجاتنا وخدماتنا عالمية المستوى بشكل ملحوظ، مدفوعاً بمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى مضاعفة حجم التجارة الخارجية، وترسيخ مكانة الإمارة الريادية كمركز تجاري عالمي».

وأضاف سموّه: «الاستثمار في زيادة سعة طائراتنا من طراز (بوينغ 777) يتيح لنا تلبية متطلبات المتعاملين، ويشكل خطوة إضافية في خططنا للنمو الاستراتيجي طويل المدى».

وتابع سموّه: «تتضمن المرحلة التالية من استراتيجيتنا، تقييماً شاملاً لأسطولنا المستقبلي من طائرات الشحن، مع مراجعة جميع خيارات الطائرات، للتأكد من جاهزيتنا التامة للاستجابة لمتطلبات السوق المتطورة، وإعادة تأكيد ثقتنا في دور الشحن الجوي، وعلى وجه الخصوص، (الإمارات للشحن الجوي)، في تعزيز قطاع التجارة العالمية».

من جانبها، قالت الرئيس المدير التنفيذي لـ«شركة بوينغ للطائرات التجارية»، ستيفاني بوب: «تحظى (الإمارات للشحن الجوي) بمكانة مرموقة في التميّز التشغيلي والابتكار، ويشرفنا اختيارها مرة أخرى لطائرة الشحن (بوينغ 777) لتوسيع نطاق شبكتها العالمية. نحن نقدّر ثقة (طيران الإمارات) بعائلة طائرات (بوينغ) عريضة البدن، ونؤكد التزامنا بدعم خطة نموها الاستراتيجية طويلة المدى».

ومع التسليم المتعاقب للطائرات الجديدة، ستحيل «الإمارات للشحن الجوي» طائرات الشحن القديمة إلى التقاعد، ما يعزز التزام الناقلة بتشغيل واحد من أحدث الأساطيل وأكثرها كفاءة في الأجواء.

وبهذه الطلبية، ترفع «الإمارات للشحن الجوي» إجمالي طلبياتها من طائرات «777F» إلى 10 طائرات. إضافة إلى ذلك، ومع بدء تسليم طائراتها الـ10 للركاب من طراز «777-300ER» التي يجري تحويلها حالياً إلى طائرات شحن، ستعزز «الإمارات للشحن الجوي» قدراتها، وسترفع أسطولها إلى 17 طائرة بحلول نهاية عام 2025.

وأضافت أنه من خلال أسطول الركاب التابع لـ«طيران الإمارات»، ستواصل الناقلة تسهيل حركة نقل البضائع بسرعة وموثوقية وكفاءة في جميع أنحاء العالم، ما يوفر للمتعاملين المزيد من المرونة من خلال مزيج من الأسطول الذي يتكون من طائرات بوينغ «777»، و«777F»، و«777F»، وإيرباص «A350» و«A380».

أداء استثنائي

سجلت «الإمارات للشحن الجوي» أداء استثنائياً خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية 2024-2025، إذ حافظت على مستويات حمولات مرتفعة تجاوزت أرقام عام 2019. وبمجرد دخول الطائرات الجديدة في الخدمة، ستشهد سعة الشحن المتاحة نمواً بنسبة 30%، ما يتيح للناقلة تقديم خدمات أفضل لعملائها حول العالم، لاسيما في الأسواق الرئيسة.