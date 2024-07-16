«فلاي دبي» تعتزم توظيف 130 طياراً جديداً بحلول نهاية 2024

قالت شركة «فلاي دبي»، إنها تتوقع أن تتسلم سبع طائرات مع نهاية عام 2024، فيما تخطط لتوظيف أكثر من 130 طياراً جديداً بحلول نهاية العام الجاري، إضافة إلى خطط لإنشاء مرافق جديدة للصيانة والتدريب، ما ينعكس على أرباحها النهائية.

وأشارت الناقلة إلى أن الطائرات الجديدة التي ستستلمها ستدعم توسع شبكتها، مع إضافة كل من: بازل، وريغا، وتالين، وفيلنيوس، إلى وجهاتها.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، غيث الغيث: «ازدادت أعداد الموظفين في الشركة لتصل اليوم إلى أكثر من 5800 موظف، يمثلون 140 جنسية، من بينهم أكثر من 1200 طيار، ونسير وفق خططنا الموضوعة لتوظيف أكثر من 130 طياراً بحلول نهاية العام الجاري».

وأضاف الغيث: «وظفت الناقلة العام الجاري أكثر من 440 موظفاً بنمو نسبته 6% على العام الماضي».

وتابع: «لدعم مسار النمو لدينا، هناك حملة توظيف مستمرة، لإضافة المزيد من الكوادر المؤهلة والمواهب إلى فريق عمل (فلاي دبي)، وهذا يشمل الطيارين وأطقم الطائرات والمهندسين، وغيرها من مناصب في مختلف أقسام ودوائر الشركة».

ولفت الغيث إلى أن «فلاي دبي»، ومن مقرها في دبي، وسّعت شبكتها لتصل حالياً إلى أكثر من 125 وجهة في 58 دولة، يخدمها أسطول حديث وفاعل مكون من 88 طائرة «بوينغ 737».

وأكد أن «فلاي دبي» تواصل استقطاب المزيد من الكفاءات المواطنة إلى الشركة، حيث استقطبت خلال العامين الماضيين نخبة جديدة من المواهب الإماراتية الشابة، ضمن سعيها لتوظيف الشباب المواطن، وتعزيز جهود التوطين في الدولة من خلال توظيف المهنيين الموهوبين، وإلحاقهم في الأدوار والمناصب المناسبة.

وقال: «تلتزم الناقلة بالعمل على تطوير وتنمية قدرات الشباب المواطنين، وتشجيعهم على العمل في قطاع الطيران، من خلال توفير فرص التدريب المهني في مختلف أقسام الشركة، بمن فيهم عدد من الفنيين والمهندسين الإماراتيين المتدربين، كما توفر الناقلة برامج خاصة سواء للطيارين المواطنين، أو الموظفين في الأقسام الأخرى من الشركة، لدعم فرص النمو المستقبلية».

وكانت «فلاي دبي» تقدمت بطلبيتها الأولى على الإطلاق لشراء 30 طائرة من طراز «بوينغ 9-787» خلال «معرض دبي للطيران» في عام 2023.

. «فلاي دبي» تواصل استقطاب المزيد من الكفاءات المواطنة.