الإمارات للشحن الجوي تطلب شراء 5 طائرات شحن جديدة

أعلنت الإمارات للشحن الجوي، عن طلبية مؤكدة لشراء خمس طائرات شحن إضافية من طراز بوينج 777F، بقيمة تزيد على مليار دولار.

وأشارت إلى أنه سيتم تسليم الطائرات بين عامي 2025 و2026، ليصل بذلك إجمالي طلبيات طيران الإمارات إلى 315 طائرة عريضة البدن.

ووفق بيان صحفي صادر اليوم، حافظت الإمارات للشحن خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية 2024-2025 على مستويات حمولات مرتفعة تجاوزت أرقام عام 2019، وبمجرد دخول الطائرة الجديدة في الخدمة، ستشهد سعة الشحن المتاحة نمواً بنسبة 30%، ما يتيح للناقلة تقديم خدمات أفضل لعملائها حول العالم، ولا سيما في الأسواق الرئيسية.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: "يتواصل نمو الطلب على منتجاتنا وخدماتنا عالمية المستوى بشكل ملحوظ، مدفوعاً بمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، والرامية إلى مضاعفة حجم التجارة الخارجية وترسيخ مكانة الإمارة الريادية مركزا تجاريا عالميا".

وأضاف سموه:" الاستثمار في زيادة سعة طائراتنا من طراز بوينج 777 يتيح لنا تلبية متطلبات العملاء ويشكل خطوة إضافية في خططنا للنمو الإستراتيجي طويل المدى".

وتابع سموه: "تتضمن المرحلة التالية من إستراتيجيتنا تقييماً شاملاً لأسطولنا المستقبلي من طائرات الشحن، مع مراجعة جميع خيارات الطائرات، للتأكد من جاهزيتنا التامة للاستجابة لمتطلبات السوق المتطورة وإعادة التأكيد على ثقتنا في دور الشحن الجوي، وعلى وجه الخصوص، الإمارات للشحن الجوي، في تعزيز قطاع التجارة العالمية".

وقالت ستيفاني بوب، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة بوينج للطائرات التجارية: "تحظى الإمارات للشحن الجوي بمكانة مرموقة في التميز التشغيلي والابتكار، ويشرفنا اختيارها مرة أخرى لطائرة الشحن بوينج 777 لتوسيع نطاق شبكتها العالمية، نحن نقدّر ثقة طيران الإمارات في عائلة طائرات بوينج عريضة البدن، ونؤكد التزامنا بدعم خطة نموها الإستراتيجية طويلة المدى".

ومع التسليم المتعاقب للطائرات الجديدة، ستحيل الإمارات للشحن الجوي طائرات الشحن القديمة إلى التقاعد.

وبهذه الطلبية، ترفع الإمارات للشحن الجوي إجمالي طلبياتها من طائرات 777F إلى 10 طائرات، وبالإضافة إلى ذلك، ومع بدء تسليم طائراتها العشر للركاب من طراز 777-300ER التي يجري تحويلها حالياً إلى طائرات شحن، ستعزز الإمارات للشحن الجوي قدراتها، وسترفع أسطولها إلى 17 طائرة بحلول نهاية عام 2025.