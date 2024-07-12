صندوق أبوظبي للتنمية يحصد جائزة دولية

فاز «صندوق أبوظبي للتنمية» بجائزة الأمم المتحدة للشراكات من أجل الدول الجزرية الصغيرة النامية لعام 2024 عن الفئة الاقتصادية من خلال مبادرتي دعم مشاريع الطاقة المتجددة في جزر المحيط الهادئ والكاريبي، وجاء فوز الصندوق كأول مؤسسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تنال الجائزة نيابة عن دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتسلم الجائزة مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، محمد سيف السويدي، خلال الحوار العالمي بين أصحاب المصلحة المتعددين بشأن الشراكات من أجل الدول الجزرية الصغيرة النامية، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، تزامناً مع المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة.