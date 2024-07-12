أصول القطاع المصرفي تلامس 4.3 تريليونات درهم للمرة الأولى

واصلت أصول القطاع المصرفي بالدولة نموها المطّرد، حيث حققت مستوى قياسياً جديداً بنهاية أبريل الماضي قدره أربعة تريليونات و296 مليار درهم، بزيادة شهرية قيمتها 42 مليار درهم، وبنمو نسبته 1%، مقارنة مع مارس الماضي، الذي سجل أربعة تريليونات و254 مليار درهم، وذلك بحسب بيانات صادرة أمس عن المصرف المركزي.

وأفادت البيانات بأن إجمالي الائتمان المصرفي ارتفع خلال شهر أبريل بنسبة 0.8% ليصل إلى تريليونين و63 مليار درهم، مقارنة مع تريليونين و47 مليار درهم، بزيادة شهرية قيمتها 16 مليار درهم.

في المقابل، ارتفعت الودائع المصرفية بنهاية أبريل بنسبة 2.3% لتصل إلى تريليونين و717 مليار درهم، مقارنة مع تريليونين و657 مليار درهم بنهاية مارس السابق، بزيادة شهرية قيمتها 60 مليار درهم.

واستمر تفوق الودائع المصرفية على القروض بنهاية أبريل الماضي ليصل إلى 654 مليار درهم لصالح الودائع، وهو أعلى فارق تم تسجيله في تاريخ القطاع المصرفي، ما يعكس توافر مستويات ضخمة من السيولة داخل البنوك. وأظهرت البيانات أيضاً ارتفاع أصول المصرف المركزي الأجنبية بنهاية أبريل إلى 750 مليار درهم، مقارنة مع 731.6 مليار درهم، بزيادة شهرية قيمتها 18.4 مليار درهم، تعادل نمواً نسبته 2.5%.

وتضم أصول المصرف المركزي الأجنبية أرصدة مصرفية وودائع لدى البنوك بالخارج بقيمة 508.8 مليارات درهم، وأوراقاً مالية أجنبية بقيمة 184 مليار درهم، وأصولاً أجنبية أخرى بقيمة 57 مليار درهم.

وأظهرت بيانات الميزانية العمومية الشهرية للمصرف المركزي، أن إجمالي الأصول التي يمتلكها بلغت بنهاية أبريل الماضي 790 مليار درهم، يقابلها خصوم ورأسمال بالقيمة نفسها.

وأعلن «المركزي» عن ارتفاع إجمالي عرض النقد «ن1» بنسبة 1.6% من 878.1 مليار درهم في نهاية مارس 2024، إلى 892.4 مليار درهم في نهاية أبريل 2024، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة العملة المتداولة خارج البنوك بمقدار 1.2 مليار درهم، إلى جانب زيادة قدرها 13.1 مليار درهم في الودائع النقدية.

وارتفع إجمالي عرض النقد «ن2» بنسبة 0.6% من 2.134 تريليون في نهاية مارس 2024 إلى 2.148 تريليون درهم في نهاية أبريل 2024، ويرجع الارتفاع في عرض النقد «ن2» بشكل رئيس إلى الارتفاع في عرض النقد «ن1». وارتفع إجمالي عرض النقد «ن3» بنسبة 2.8% من 2.583 تريليون درهم في نهاية مارس إلى 2.657 تريليون درهم في نهاية أبريل 2024، ويرجع هذا الارتفاع في عرض النقد «ن3» بشكل رئيس إلى ارتفاع عرض النقد (ن2)، إلى جانب زيادة الودائع الحكومية بقيمة 59.9 مليار درهم.

وتوسعت القاعدة النقدية بنسبة 1.5% من 703.7 مليارات درهم في نهاية مارس إلى 714.3 مليار درهم في نهاية أبريل. وكان الارتفاع في القاعدة النقدية مدفوعاً بالنمو في الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي بنسبة 72%، ما تجاوز الانخفاض في العملات المصدرة بنسبة 0.1%، والحساب الاحتياطي بنسبة 16.9% والأذون النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 1.6%.

• ارتفاع أصول المصرف المركزي الأجنبية بنهاية أبريل إلى 750 مليار درهم.