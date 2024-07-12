«الاتحادية للضرائب»: مبادرات لتسريع الإجراءات الضريبية ضمن برنامج «تصفير البيروقراطية»

أكد مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، خالد البستاني، أن الهيئة تمكنت خلال السنوات الماضية من إرساء معايير التميز والابتكار في جميع مجالات عملها، لتحقيق رؤيتها بأن تكون هيئة ضريبية رائدة عالمياً، تماشياً مع مسيرة التميز الحكومي التي تعتمد على رؤية استشرافية تركز على النتائج والقيمة المميزة.

وقال: «تواصل الهيئة إطلاق مبادراتها لتسريع الإجراءات الضريبية للمساهمة في برنامج (تصفير البيروقراطية الحكومية) الذي يهدف إلى إلغاء 2000 إجراء حكومي خلال عام، وتقليل مدة الخدمات الحكومية بنسبة 50%، وستواصل الهيئة تقديم التسهيلات بخدماتها وإلغاء المزيد من إجراءاتها، وتقليل مُدد إنجاز خدماتها بما يتماشى مع البرنامج».

وأوضح أن الهيئة نظمت العديد من ورش العمل وجلسات العصف الذهني لموظفيها، وبالشراكة مع الجهات المعنية بالقطاع الضريبي للتوصل لأفكار ومُقترحات للتطوير المُستدام لخدمات الهيئة، ومواكبة برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية» لتبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية.

جاء ذلك، خلال المُلتقى السنوي لموظفي الهيئة الاتحادية للضرائب الذي أُقيم في إطار استراتيجية الهيئة للارتقاء المُستمر ببيئة العمل المؤسسي، وتكريم المُتميزين والمُبتكرين في المجال الضريبي. وتم خلال المُلتقى تكريم 68 موظفاً ضمن فئات «المُتميزين» من الأفراد وفرق العمل، و«الموظفين المؤسسين للهيئة»، و«أصحاب الابتكارات الضريبية»، وخريجي الدبلومات الحكومية من موظفي الهيئة، و«الجنود المجهولين»، و«أصحاب البصمات الإيجابية المؤثرة في مسيرة الهيئة» منذ انطلاقتها.

وقال البستاني: «حققت الهيئة خلال الفترة الماضية العديد من الإنجازات، وشهدت توسعاً كبيراً في قاعدة مُتعامليها، وخدماتها، فيما شهدت أنظمتها وإجراءاتها عمليات تطوير مستمرة، وأطلقت الهيئة مجموعة من المُبادرات والمشاريع التحوُّلية الكُبرى».