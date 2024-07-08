العقارات الفاخرة في دبي تحافظ على جاذبيتها

أظهر تقرير لشركة «نايت فرانك» للاستشارات العقارية، أمس، أن عدد المنازل التي بيعت بقيمة (10 ملايين دولار أو أكثر) في دبي ظل مستقراً في النصف الأول من العام الجاري، مع بقاء الطلب من كبار الأثرياء في العالم قوياً.

وبحسب التقرير، فقد بيع ما مجموعه 190 منزلاً بقيمة إجمالية بلغت 3.2 مليارات دولار في الأشهر الستة المنتهية في يونيو 2024، مقارنة مع 189 عقاراً بقيمة 3.3 مليارات دولار في الفترة نفسها من عام 2023، وفقاً لبيانات أولية من «نايت فرانك».

وأوضح التقرير أن العدد الإجمالي للصفقات ظل مستقراً على الرغم من انخفاض عدد المنازل الفاخرة المتاحة في السوق بنسبة 65.5% على أساس سنوي في الربع الثاني. ونقل التقرير عن رئيس قسم أبحاث «نايت فرانك» لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، فيصل دوراني، قوله في التقرير: «هذه علامة قوية على نمط مشترٍ (الشراء للاحتفاظ) الذي ترسخ في السوق».

وأضاف: «هذا الاتجاه يشير إلى أن الأفراد من ذوي الثروات الكبيرة على المستوى العالمي يركزون إلى حد كبير على شراء المنازل في المدينة للاستخدام الشخصي، بدلاً من (شرائها وإعادة بيعها)، وهو ما كان سمة مميزة لدورتي السوق السابقتين».

وبحسب التقرير، فإن جزيرة «نخلة جميرا» كانت أكثر المناطق المرغوبة، إذ سجلت 21 عملية بيع لمنازل بقيمة (10 ملايين دولار أو أكثر) في الربع الثاني، وهو ما يمثل 26% من المبيعات في هذه الفترة، تلتها منطقة «تلال الإمارات» بنسبة 10%، ومنطقة «الحي الأول» بنسبة 7.8% من هذه الصفقات.

وقفزت مبيعات العقارات التي تبلغ قيمتها (25 مليون دولار أو أكثر) بنسبة 25% في الربع الثاني، مقارنة مع الأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي إلى 15 منزلاً.

وفي عام الماضي 2023، حلت دبي في المرتبة الأولى عالمياً من حيث عدد المنازل المبيعة التي تزيد قيمتها على 10 ملايين دولار، وباعت من هذه العقارات بما يزيد على 80% مقارنة مع مدينة لندن البريطانية التي حلت في المركز الثاني.

وقد أصبحت دبي مركزاً مفضلاً للعديد من رواد الأعمال والأسر الغنية.