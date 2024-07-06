«ديوا» تتوج بجائزة «كونسورتيوم رشاقة الأعمال»

توجت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) بجائزة «كونسورتيوم رشاقة الأعمال» العالمية عن فئة «رشاقة الأعمال الشاملة»، التي تعد أعلى مستوى من الجائزة.

وتعد «كونسورتيوم رشاقة الأعمال - The Agile Business Consortium» هيئة مهنية مستقلة لتعزيز رشاقة الأعمال في جميع أنحاء العالم.

ووفق بيان صحافي صادر عن الهيئة، أمس، أجرت لجنة فنية تضم خبراء دوليين في مجال الرشاقة المؤسسية عملية تقييم شملت 10 فئات مختلفة مرتبطة بكل الجوانب والممارسات المتعلقة برشاقة الأعمال، ومنها مجالات الموارد البشرية والمالية والتسويق والتعاقد والمشتريات، إضافة إلى الفئة الشاملة.