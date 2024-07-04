22.4 مليون مسافر عبر المنافذ الجوية لأبوظبي خلال 2023

بلغ عدد المسافرين عبر مطارات أبوظبي نحو 22.4 مليون مسافر خلال عام 2023.

وكشفت بيانات «أبوظبي للمطارات» الصادرة أمس، ضمن تقرير مركز «إحصاء - أبوظبي» حول «إحصاءات النقل الرئيسة لعام 2023» أن عدد القادمين عبر المنافذ الجوية للإمارة بلغ أكثر من 11.1 مليون مسافر، فيما بلغ عدد المغادرين 11.3 مليون مسافر في الفترة ذاتها.

ووفقاً للتقرير فقد تصدرت شبه القارة الهندية قائمة القادمين عبر المنافذ الجوية للإمارة حسب منطقة الانطلاق، بنحو 3.2 ملايين مسافر بنهاية عام 2023، تليها منطقة غرب أوروبا بـ1.9 مليون مسافر، و1.7 مليون مسافر من آسيا، فيما بلغ عدد القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي نحو 1.6 مليون مسافر، و822 ألفاً و777 مسافراً من شرق آسيا.

وتصدرت شبه القارة الهندية أيضاً أعداد المغادرين من المنافذ الجوية للإمارة خلال العام الماضي بنحو 3.5 ملايين مسافر، تليها أميركا الجنوبية بـ1.9 مليون مسافر، و1.7 مليون مسافر من آسيا، و1.6 من دول مجلس التعاون الخليجي.

وبلغ عدد القادمين إلى مطار العين الدولي في 2023 نحو 51 ألفاً و67 مسافراً، فيما بلغ عدد المغادرين منه 43 ألفاً و945 مغادراً، بينما بلغ عدد العابرين منه 1763، وفي مطار العين ومطار أبوظبي الدولي 1011 مسافراً.

وأوضحت شركة أبوظبي للمطارات أن البيانات الصادرة في التقرير تشمل بيانات مطار البطين للطيران الخاص. وحول حركة الطائرات عبر المنافذ الجوية للإمارة خلال 2023 كشف التقرير عن نمو حركة الطائرات بنسبة 27.8%، مقارنة برحلات عام 2022، حيث بلغ عدد رحلات الطائرات 141 ألفاً و225 رحلة في عام 2023 في مطار أبوظبي الدولي، مقارنة بـ110 آلاف و536 رحلة في 2022، فيما سجل مطار العين الدولي 8409 رحلات العام الماضي، و7598 رحلة في عام 2022.

وفي إطار حركة وكميات البضائع المشحونة حسب المطار في الإمارة، فقد تم توريد 319 ألفاً و993 طناً من البضائع خلال العام الماضي معظمها من آسيا بـ138 ألفاً و187 طناً، فيما تم تصدير 238 ألفاً و644 طناً في الفترة ذاتها بصدارة غرب أوروبا بـ98 ألفاً و89 طناً، في حين صدّر مطار العين الدولي 1263 طناً من البضائع، وورد إليه 501 طن عام 2023.