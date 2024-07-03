ندوة تناقش الوقف وصناديق العُهد في الشركات العائلية

نظم مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، ندوة ضمن «سلسلة الحوكمة»، تحت عنوان «استخدامات الوقف والمؤسسات وصناديق العُهد في الشركات العائلية»، بمشاركة أكثر من 40 من ممثلي الشركات العائلية.

وتناولت الندوة التي حضرها المدير العام لغرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، استخدامات الوقف والمؤسسات وصناديق العُهد في الشركات العائلية لضمان استمراريتها واستدامتها، في حين ألقى الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، علي محمد المطوع، الكلمة الافتتاحية.

واستعرض المتحدثون من «أوقاف دبي» و«مكتب كلايد للمحاماة» الخصائص التي تتميز بها هذه الهيكليات، وميزاتها في المساعدة على الحفاظ على الثروة العائلية، إذ يعتبر «الوقف» والمؤسسات وصناديق العُهد في الشركات العائلية من المحاور المهمة جداً لتطور ونضوج منظومة الشركات العائلية، واستدامة نجاحها وازدهار أعمالها وأنشطتها على المدى الطويل.

وقال المدير العام لغرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «يواصل مركز دبي للشركات العائلية جهوده المبذولة لدعم الارتقاء ببيئة عمل الشركات العائلية وتعزيز منظومتها الإدارية والتشغيلية، بهدف الحفاظ على إرثها المستدام من خلال دعم تطور أعمالها بشكل منهجي ومستدام بما يواكب كل المستجدات والمتغيرات، حيث تعتبر الشركات العائلية مساهماً حيوياً في اقتصاد دبي، ولاعباً رئيساً في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) خلال العقد المقبل».

بدوره، قال الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، علي محمد المطوع، إن «الوقف الذري يشكل أحد أنواع الشركات العائلية ولكن بأطر شرعية قانونية»، لافتاً إلى أن المؤسسة تضم عدداً من الأوقاف الذرية أو العائلية التي جرى تنظيمها وفق آلية معينة، مع العمل على إحصائها وتوصيفها وحفظ مستنداتها، فضلاً عن ضمان استثمارها وتنميتها من قبل المؤسسة بأحدث طرائق الاستثمار ووفق أعلى درجات الخدمة والأمان.

وذكر المطوع أن «أوقاف دبي» تدير 99 وقفاً ذرياً تبلغ قيمتها 2.8 مليار درهم، حيث تشكل الأوقاف العائلية صمام أمان يضمن مستقبل الأبناء وذريتهم من بعدهم، وتخصيص الأوقاف الذرية للأهل والأبناء والأرحام يضمن استمرارها وبقاءها للورثة مهما كانت الظروف، لافتاً إلى أن دولة الإمارات شهدت في الآونة الأخيرة انتشاراً واسعاً لثقافة «الوقف» بشكل عام سواء الخيري، أو الذري، أو المشترك.

وتشكل «سلسلة الحوكمة» جزءاً أساسياً من جهود مركز دبي للشركات العائلية، حيث تشمل مجموعة ندوات تثقيفية حول القضايا التي تهم الشركات العائلية بما فيها القوانين وأطر الحوكمة التي تشكل أساس التخطيط الجيد للتعاقب القيادي، ونجاح الشركات العائلية وتعزيز امتثالها للأنظمة والتشريعات. وتمكن هذه السلسلة المشاركين من الاستفادة من تجارب الشركات العائلية الأخرى للارتقاء بمنظومة عملها.

. «أوقاف دبي» تدير 99 وقفاً ذرياً تبلغ قيمتها 2.8 مليار درهم.