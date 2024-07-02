«طيران الإمارات» تتيح إقامات فندقية مجانية

أطلقت «طيران الإمارات» عروضاً للمسافرين الذين يخططون لزيارة دبي أو للعابرين منها، لتحقيق أقصى استفادة من عطلتهم الصيفية، عبر توفير إقامات مجانية في أحد أشهر فنادق الإمارة.

وأفادت الناقلة أنه اعتباراً من الأول من يوليو وحتى 21 يوليو 2024، سيستمتع المسافرون الذين يشترون تذكرة ذهاب وعودة في الدرجتين «الأولى» أو «الأعمال» مع «طيران الإمارات»، بإقامة مجانية لمدة ليلتين في فندق «جيه دبليو ماريوت ماركيز دبي» الفاخر من فئة خمس نجوم، بينما سيستمتع المسافرون في الدرجتين «السياحية الممتازة» أو «السياحية» بإقامة مجانية لمدة ليلة واحدة.

وأوضحت «طيران الإمارات» أن هذا العرض الخاص يسري على جميع تذاكر الذهاب والعودة للسفر إلى دبي أو عبرها لمدة تزيد على 24 ساعة، للمتعاملين المسافرين خلال الفترة بين الرابع من يوليو 2024 و15 سبتمبر 2024.

وأكدت «طيران الإمارات» أنها بالتعاون مع العديد من الجهات في المنظومة السياحية في دبي، فإنها تواصل شراكتها في حملات فريدة، لضمان ترسيخ مكانة دبي في صدارة اهتمامات السياح والمسافرين من أجل الأعمال، على حد سواء، وتعزيز جاذبية الإمارة باعتبارها واحدة من الوجهات الأكثر إثارة وتكاملاً في العالم مع تنوعها السياحي وعوامل الجذب والعروض المتنوعة لجميع الزوار.

وبحسب «طيران الإمارات»، يتاح العرض لجميع الحجوزات التي يتم إجراؤها عبر الموقع «emirates.com» أو تطبيق «طيران الإمارات»، أو مكاتب التذاكر التابعة لـ«طيران الإمارات» ومراكز الاتصال أو وكلاء السفر المشاركين، بشرط أن تتم قبل 96 ساعة على الأقل من وصول المسافرين.

ولفتت «طيران الإمارات» إلى أنه بمجرد إصدار التذاكر، يحتاج المسافرون إلى إرسال بريد إلكتروني إلى «EmiratesOffer@emirates.com» مع بيانات المسافر، لتأكيد إقامتهم في فندق «جيه دبليو ماريوت ماركيز دبي».

وذكرت أنه سيتم حجز الإقامة المجانية في تاريخ الوصول، إما من خلال رحلة القدوم إلى دبي وإما من خلال المغادرة منها، بحسب اختيار المسافر، مشيرة إلى أنه في حال عدم توافر غرف في الفندق، فإنها ستحجز غرفة في فندق بتصنيف نجوم مماثل.

وقال نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم: «يستمتع زوار دبي بالعديد من الخيارات خلال فصل الصيف، فمع انطلاق مهرجان الترفيه والتسوق السنوي في المدينة، (مفاجآت صيف دبي)، سيتمكن المتسوقون والسياح من تجربة مجموعة لا حصر لها من الأنشطة وزيارة العديد من معالم المدينة السياحية».

وأضاف: «توفر (طيران الإمارات) إقامات فندقية مجانية للمتعاملين المسافرين إلى دبي وعبرها، ما يحفّز المسافرين على زيارة الإمارة، سواء للمرة الأولى أو لتكرار الزيارة، بما يجسّد التزامنا بدعم مسيرة النمو في دبي كوجهة سياحية عالمية المستوى على مدار العام».

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، عصام كاظم: «تمضي دبي في رحلتها المتواصلة للارتقاء بعروضها السياحية العالمية، وتعكس مبادرة (طيران الإمارات) التزامها الراسخ بالتميّز في خدمة المتعاملين وطرح مكافآت وحوافز لا تضاهى».

وأضاف: «تزخر دبي بالعديد من مناطق الجذب السياحي والمتنزهات عالمية المستوى، إلى جانب تنظيم واستضافة المهرجانات والأنشطة والفعاليات الترفيهية، بما في ذلك مفاجآت صيف دبي، التي انطلقت فعالياتها مجدداً هذا الموسم. ومن هذا المنطلق، يُعدُّ هذا الوقت الأنسب لاستكشاف جميع تجارب المدينة، ونتوقع الترحيب بالمزيد من الضيوف، وذلك بفضل الدعم الذي تقدمه (طيران الإمارات)، و(جي دبليو ماريوت ماركيز)».