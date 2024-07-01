«دبي المالي العالمي» وضع حجر الأساس له.. والتسليم في الربع الأول 2026

أعلن مركز دبي المالي العالمي، عن وضع حجر الأساس لواجهته التجارية التطويرية «DIFC Square»، المكوّنة من ثلاثة أبراج متصلة بارتفاعات متفاوتة.

وأفاد المركز، في بيان، بأن المشروع الذي سيضم مكاتب ووحدات للبيع بالتجزئة، سيسهم في تعزيز العروض العقارية في المركز بشكل كبير، وتلبية الطلب المتزايد على مكاتب من الدرجة «A» في قلب الحي المالي بدبي.

وقال محافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم: «بينما يواصل مركز دبي المالي العالمي تعزيز مكانته مركزاً مالياً رائداً على المستوى العالمي، فإننا نشهد إقبالاً واسعاً من الشركات الإقليمية والعالمية الرائدة، لترسيخ وجودها في المركز، وتوسيع شبكة أعمالها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وخارجها».

وأضاف: «سيشكل (DIFC Square) إضافة جديدة إلى المحفظة العقارية المتنامية للمركز من خلال توفير مساحات مكتبية من الدرجة (A) تستشرف احتياجات العمل في المستقبل، ومخصصة لتلبية الطلب على المساحات التجارية عالية الجودة».

وأكد «دبي المالي العالمي» أنه بفضل النمو السريع والقياسي في عدد الشركات العاملة بمجالات إدارة الثروات والأصول والتأمين التي تعمل انطلاقاً من المركز، فقد لاقى «DIFC Square» طلباً عالياً على التأجير، الأمر الذي يؤكد جاذبية المشروع وامتلاكه موقعاً استراتيجياً متميّزاً، بما يعكس الاهتمام الكبير والطلب المتزايد على العقارات التجارية الراقية في مركز دبي المالي العالمي.

ويتيح «DIFC Square»، للأعمال، بفضل موقعه الاستراتيجي في مركز دبي المالي العالمي، فرصة مواتية للبقاء على مقربة من وسط مدينة دبي، ومطار دبي الدولي، وشارع الشيخ زايد، وغيرها من وجهات رئيسة للأعمال والترفيه.

ووفقاً لـ«دبي المالي العالمي»، يمتد «DIFC Square» على مساحة 113.5 ألف قدم مربعة، بمساحة بناء تقارب مليون قدم مربعة.

وبفضل قربه من الوجهات المتميّزة في «دبي المالي العالمي»، على غرار «قرية البوابة»، سيتسنى للمستأجرين إمكانية الوصول بسهولة إلى مرافق تناول الطعام، وأنماط الحياة العصرية، والفنون والثقافة، إضافة إلى مجموعة واسعة من المطاعم وصالات الألعاب الرياضية، والفنادق، والمعارض، ومرافق البيع بالتجزئة في «جيت أفينيو».

يشار إلى أن المساحة الإجمالية للمكاتب في مشروع «DIFC Square» تبلغ 600 ألف قدم مربعة، بينما تشغل منطقة البيع بالتجزئة مساحة إجمالية تبلغ 17.2 ألف قدم مربعة، وستضم مزيجاً متميّزاً من وحدات البيع بالتجزئة والمقاهي ومنافذ المأكولات والمشروبات.

وبحسب «دبي المالي العالمي»، فإن من المقرر تسليم المشروع في الربع الأول من عام 2026، لافتاً إلى أن الأبراج الثلاثة تتكون من ثمانية طوابق، و10 طوابق، و13 طابقاً، بينما تتقاسم الأبراج طابقاً سفلياً واحداً وثلاث قواعد لطوابق الأبراج (بوديوم)، حيث يبلغ ارتفاعها 58 متراً، و68 متراً، و81 متراً على التوالي.

وأكد «دبي المالي العالمي» أنه في الوقت الذي يواصل فيه تعزيز مكانته مركزاً مالياً عالمياً للأعمال والابتكار في إطار استراتيجيته الطموحة لعام 2030، فإن الإعلان عن مشروع «DIFC Square»، يأتي في أعقاب النجاح الذي حققه المركز في وضع حجر الأساس للبرج التجاري «Immersive Tower by DIFC» بكُلفة 1.1 مليار درهم في مايو 2024، ما يعكس الطلب القوي على العقارات التجارية في قلب مركز دبي المالي العالمي.

يُذكر أن «DIFC Living» كان أول مشروع سكني لمركز دبي المالي العالمي يتم طرحه للبيع في 2023، وتم بيعه بالكامل في غضون 48 ساعة.

• 600 ألف قدم مربعة المساحة الإجمالية للمكاتب في المشروع.