أقرت لجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل أسعار الوقود لشهر يوليو 2024. وبحسب اللجنة، سيبلغ سعر وقود الديزل 2.89 درهم لكل لتر، وبنزين سوبر «98» ما قيمته 2.99 درهم لكل لتر، بينما سيبلغ سعر بنزين خصوصي «95» ما قيمته 2.88 لكل لتر، وبنزين «إي بلس» «91» بقيمة 2.80 درهم لكل لتر.

وكانت أسعار الوقود لشهر يونيو 2024 سجلت ما قيمته 3.14 دراهم، سعر لتر البنزين السوبر «98»، و3.02 دراهم للتر البنزين الخصوصي «95».

بينما سجل سعر البنزين «إي بلس» «91» خلال يونيو 2.95 درهم لكل لتر، والديزل 2.88 درهم للتر.