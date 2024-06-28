"مطار الشارقة" و"العربية للطيران" يدشنان أولى الرحلات المباشرة إلى أثينا

أعلنت هيئة مطار الشارقة الدولي وشركة العربية للطيران عن انضمام العاصمة اليونانية أثينا إلى أحدث وجهات السفر المباشرة للمسافرين عبر مطار الشارقة.

تم تدشين أولى هذه الرحلات الجوية أمس من مطار الشارقة إلى مطار أثينا الدولي، حيث سيتيح الخط الجديد إجراء 4 رحلات أسبوعيًا في أيام الثلاثاء والخميس والجمعة والأحد، مع خطط لزيادة عدد الرحلات في المستقبل.

شهد تدشين الرحلة الافتتاحية علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي وعادل العلي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران وأنطونيس أليكساندريدس سفير جمهورية اليونان لدى دولة الإمارات بحضور عدد من المسؤولين في هيئة مطار الشارقة الدولي وشركة العربية للطيران.

وقال علي سالم المدفع إن إطلاق الخط الجوي الجديد إلى اليونان يمثل إضافة مهمة ضمن خطة التطوير والتوسع المدروسة لمطار الشارقة، حيث يُتيح المزيد من الوجهات العالمية المفضلة للمسافرين وينوع الخيارات المتاحة لهم، مواكباً تزايد الطلب في قطاعي السفر والشحن بين دولة الإمارات وجمهورية اليونان. كما يتماشى مع العلاقات الاقتصادية والسياحية والتجارية القوية والمتنوعة بين البلدين.

وأشار إلى أن إمارة الشارقة تتميز بمجموعة فريدة من الوجهات السياحية والطبيعية والترفيهية، ما يسهم في جذب السياح من اليونان لاستكشاف معالمها المختلفة والاستفادة من الفرص الاستثمارية وإطلاق الأعمال، موضحا أن مطار الشارقة يرتبط بعدد 26 شركة طيران دولية، للمسافرين من أكثر من 100 وجهة في 63 دولة.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربية للطيران": "تمثل أثينا أحدث إضافات شبكة وجهاتنا المتنامية في دول الاتحاد الأوروبي، لتنضم إلى كراكوف في بولندا وميلانو في إيطاليا. تتيح الرحلات الجديدة لعملائنا في دولة الإمارات وخارجها فرصًا أكبر لاستكشاف اليونان من خلال خدماتنا المميزة والمبنية على مبدأ القيمة المضافة. يؤكد إطلاقنا لرحلاتنا المباشرة إلى أثينا التزامنا بتوفير خيارات جديدة وسهلة وبأسعار مناسبة، ونتطلع إلى الترحيب بعملائنا على متن طائراتنا لاستكشاف التاريخ الغني والتراث الثقافي العريق لأثينا".

يذكر أن الخطة الإستراتيجية التي تتبنى تنفيذها هيئة مطار الشارقة الدولي تسعى إلى رفع إجمالي المسافرين سنويًا إلى 25 مليون مسافر بنهاية عام 2027 عبر التوسع في الرحلات الدولية المباشرة وتعزيز مرافقه المختلفة مع دعمها بأحدث الأنظمة والتقنيات المتقدمة ومواصلة تنفيذ مشاريع التوسعة بهدف تقديم أفضل الخدمات بأعلى المعايير العالمية في قطاعي السفر والطيران وصولًا إلى تعزيز تجربة السفر الآمنة والسلسة للمسافرين.