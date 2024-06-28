إصدار تقرير حول تطبيق نسبة تغطية السيولة

أصدرت «سلطة دبي للخدمات المالية» تقريراً حول تقييم عملية تطبيق نسبة تغطية السيولة، الذي يوفر رؤى حول وضع السيولة لدى الشركات العاملة داخل أو من مركز دبي المالي العالمي.

تناول التقرير نتائج رئيسة عدة شملت المجالات التي تحتاج فيها الشركات إلى اتخاذ إجراءات لتعزيز إدارة السيولة لديها، واستعراضاً لأفضل الممارسات التي تمت ملاحظتها أثناء عملية المراجعة. وتُعدُّ مخاطر السيولة أمراً بالغ الأهمية، للمؤسسات العاملة في مجال الوساطة المالية، مثل الشركات التي تستقبل الدفعات.

وأوضحت سلطة دبي للخدمات المالية أنها وبصفتها الجهة التنظيمية المالية لمركز دبي المالي العالمي، تلتزم بضمان حماية المؤسسات من هذه المخاطر.