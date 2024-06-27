«إكسبو دبي» تستضيف قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ 2025

تستضيف مدينة إكسبو دبي قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ ومنتدى رؤساء البلديات لعام 2025، التي ستقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط.

وتنعقد الفعاليات في مركز دبي للمعارض من 27 إلى 29 أكتوبر 2025، حيث تجمع القمة طيفاً واسعاً من الخبراء والقادة الذين يركزون على تشكيل المدن للمستقبل وفرص الأعمال والاستثمار في التنمية المستدامة.

وتستقبل القمة، التي تعد مبادرة من مجلس مدينة بريسبن الأسترالية، رؤساء البلديات، والقياديين الحكوميين، وصانعي السياسات، ورجال الأعمال، والشركات الناشئة، والشباب، وكبار الأكاديميين من جميع أنحاء العالم، فيما تقوم مجموعة إكسبو دبي بوضع البرامج والفعاليات المتعلقة بالقمة.

وأكدت الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة إكسبو دبي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، أن «المدينة تمثل وجهة فريدة للعيش والعمل، وتتطلع لتحقيق النمو المستدام»، معربة عن فخرها بأن مدينة إكسبو دبي اختيرت من بين عدد من المدن العالمية لاستضافة القمة.

وأشارت الهاشمي، إلى أن مدينة إكسبو دبي تمتلك 10 سنوات من التجارب الثرية والرؤى الفريدة بدءاً بالتحضيرات لإكسبو 2020 دبي واستضافته الناجحة بمشاركة 192 دولة، وستواصل المدينة رحلتها في التنمية الحضرية، خاصة بعد استضافة مؤتمر الأمم المتحدة الـ28 للمناخ (COP28).

وقال الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله محمد البسطي، إن المدن تمثل بيئة محفزة للاستثمار، ورفاهية المجتمعات، وتبادل الأفكار المثمرة.

وقال إن دبي تتبنى الحلول المبتكرة لجعل المدن أكثر ملاءمة للعيش.