1.26 مليار دولار تجارة الإمارات وتركمانستان في 2023

قال وزير الاقتصاد، عبد الله بن طوق المري إن التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات وتركمانستان ارتفعت إلى أكثر من 1.26 مليار دولار (4.6 مليارات درهم) في العام 2023 لتحقق نموا متضاعفا مقارنة بالعام 2021، مشيرا إلى أن تركمانستان تعد شريكاً اقتصادياً مهماً لدولة الإمارات في منطقة آسيا الوسطى.

جاءت تصريحات بن طوق على هامش لقائه مع رئيس جمهورية تركمانستان، سردار بردي محمدوف، ورئيس مجلس الشيوخ «أبو الأمة» في جمهورية تركمانستان، قربان قولي بردي محمدوف، وذلك بحضور أحمد الهاملي، سفير الدولة لدى جمهورية تركمانستان.



وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المتبادل لا سيما الطاقة والطاقة المتجددة والاقتصاد الجديد والسياحة والنقل وريادة الأعمال والتكنولوجيا.

وأكد بن طوق أن العلاقات الإماراتية التركمانستانية تمتد لأكثر من 29 عاماً، حيث تميزت بالجذور الراسخة والتطور المستمر في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، مستفيدة من دعم ورؤية القيادة الرشيدة في كلا البلدين وحرصهما على توثيق أواصر هذه العلاقات ودفعها لمستويات أكثر ازدهاراً، مشيراً إلى أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة حرصت على تعزيز مسارات التعاون الاقتصادي مع تركمانستان عبر توقّيع العديد من اتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون في القطاعات الاقتصادية الحيوية، والتي ساهمت في إقامة العديد من المشاريع المشتركة في أسواق الدولتين.



وتأتي زيارة عبدالله بن طوق والوفد المرافق له، للعاصمة التركمانستانية عشق آباد، في إطار المشاركة في منتدى الأعمال الإماراتي التركمانستاني الذي عُقد على مدار يومي 24 و25 يونيو الجاري، بهدف الترويج للفرص الاقتصادية والاستثمارية الواعدة في كل من الإمارات وتركمانستان، وتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وبناء شراكات جديدة على مستوى القطاعين الحكومي والخاص تسهم في دعم المبادلات التجارية والاستثمارية المشتركة خلال المرحلة المُقبلة.



وفي هذا الصدد، قال بن طوق خلال كلمته التي ألقاها في المنتدى: «يُشكل منتدى الأعمال الإماراتي التركمانستاني منصة رئيسية وهامة للارتقاء بمستوى الشراكة الاقتصادية بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون من خلال بحث فرص الشراكات الاقتصادية والاستثمارية الواعدة، ونمو المبادلات التجارية، وتحفيز العمل المشترك في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المتبادل، بما يدعم تحقيق التنمية والريادة والمستهدفات المستقبلية للبلدين، ويعزز من نمو واستدامة اقتصادهما».



وأكد بن طوق أن الشركات الإماراتية لديها الرغبة في ضخ استثمارات جديدة بالأسواق التركمانستانية بالعديد من المجالات والأنشطة الاقتصادية ومنها الغذاء والطاقة والطاقة النظيفة والمياه والنقل والخدمات اللوجستية، لا سيما أن قيمة أصول الاستثمارات الإماراتية في الأسواق الخارجية بلغت قرابة 2.5 تريليون دولار حتى الربع الأول من عام 2024، كما تمتلك الإمارات محفظة استثمارية متنوعة في العديد من الدول الآسيوية والتي تتميز بمشروعات ضخمة ومتميزة.