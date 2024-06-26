«الاتحادية للضرائب» تنال شهادة «أفضل مكان للعمل»

حصلت الهيئة الاتحادية للضرائب على شهادة «أفضل مكان للعمل» من الهيئة العالمية لثقافة بيئة العمل (Great Place to Work)، وذلك تقديراً لجهودها في بناء بيئة عمل إيجابية ومتوافقة مع أفضل المعايير الدولية في هذا المجال.

وأكدت الهيئة، في بيان صحافي، أن عملية بناء بيئة عمل محفزة تمتلك جميع المقومات والأدوات اللازمة لتكريس مفاهيم الإبداع والابتكار، تُعدُّ من أهم أولوياتها لضمان تحقيق أفضل مستويات إنتاجية ورفاهية جميع الموظفين، الأمر الذي سينعكس على تعزيز قدرات الهيئة، لجذب الكفاءات، والمحافظة على المواهب الوطنية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي للدولة.

وقال مدير إدارة الموارد البشرية في الهيئة الاتحادية للضرائب، جاسم حداد: «تسعى الهيئة دوماً إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية، لضمان بيئة عمل آمنة ومحفزة على التطور والابتكار، لذا نحرص على المحافظة على الصحة والسلامة المهنية، وتحقيق التوازن بين الحياة العملية والشخصية، مع التركيز على المساواة والشمولية، ومسألة التدريب والتطوير المستمر، والتشجيع على التمسك بقيمنا الجوهرية وأهمها النزاهة، والسعي الدائم للريادة والتميّز لتقديم أفضل الخدمات لجميع المتعاملين والأطراف المعنية بالقطاع الضريبي في دولة الإمارات».

وأضاف: «تحرص الهيئة على تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج المتنوعة في إطار تعزيز الثقافة المؤسسية للهيئة، وبناء بيئة عمل قائمة على التميّز واحترام ودعم الموظفين»، مؤكداً أن شهادة «أفضل مكان للعمل» تعكس تفاني الهيئة في توفير بيئة عمل يشعر فيها الموظفون بالتقدير والتمكين لتحقيق التميّز.

وكانت الهيئة اجتازت جميع المعايير التي تم وضعها من قبل الهيئة العالمية لثقافة بيئة العمل، وذلك من خلال تطبيق مجموعة مشروعات وممارسات وبرامج نوعية تركز على جودة بيئة العمل.