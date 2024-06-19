الاستثمار العقاري في روسيا يبلغ مستوى قياسياً

ارتفع حجم الاستثمار العقاري في روسيا إلى مستويات قياسية ليبلغ 318 مليار روبل. وأفادت الخدمة الصحافية لوكالة «CORE.XP» الاستشارية في بيان نقلته وكالة «تاس» للأنباء، بأن إجمالي حجم الاستثمارات في العقارات في روسيا ارتفع في نهاية الفترة من يناير إلى مايو 2024 بنسبة 21% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ليبلغ 318 مليار روبل (نحو 3.5 مليارات دولار)، وهو رقم قياسي تاريخي مقارنة بفترات مماثلة في السنوات السابقة. وأضاف البيان أن الاستثمارات في مواقع العقارات السكنية في روسيا زادت على مدى الأشهر الخمسة الأخيرة، بمقدار 2.4 مرة لتصل إلى 110 مليارات روبل.