«الإمارات للمحاسبة» يشارك في «قمة الرقابة»

شارك وفد من جهاز الإمارات للمحاسبة، برئاسة رئيس الجهاز، حميد عبيد أبوشبص، في النسخة الثالثة من قمة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (SAI20)، ضمن مجموعة العشرين برئاسة البرازيل والتي عقدت خلال الفترة من 17 إلى 18 يونيو الجاري. ناقشت القمة التي استضافت فعالياتها البرازيل سُبل تعزيز التعاون بين الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة، مع التركيز على الأهداف المشتركة، وسبل الرقابة على المبادرات والمشاريع المتعلقة بالتنمية المستدامة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والتقدم العالمي وفق أفضل الممارسات والمنهجيات المبتكرة، إضافة إلى استعراض أوجه التعاون المشترك بين الأجهزة المشاركة في (SAI20) والمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (INTOSAI).