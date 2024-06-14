دبي مركز مزدهر لأسواق رأس المال

قال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري، إن «أسواق رأس المال في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شهدت توسعاً ملحوظاً، نظراً للارتفاع الكبير في الاكتتابات العامة الأولية، مدفوعة بالإصلاحات الهادفة إلى تعزيز البنية التحتية للأسواق وتشجيع مزيد من التدفقات الاستثمارية الأجنبية والإقليمية».

وأضاف أميري: «يقوم مركز دبي المالي العالمي من خلال مبادراته الاستراتيجية، وإطار عمله التنظيمي المتين، بدور محوري في تعزيز الابتكار وتحفيز النمو في القطاع المالي. ويؤكد ازدهار الاكتتابات العامة الأولية في دبي المكانة التي تتمتع بها الإمارة مركزاً مزدهراً لأسواق رأس المال».

ونوّه بأن مركز دبي المالي العالمي سيستمر في القيام بدوره في تمكين تحقيق مزيد من الزخم، ودفع وتيرة النمو، من خلال الشركات التي تعزز أداء أسواق رأس المال، وتقدم الخدمات الاستشارية للاكتتابات العامة الأولية، بما يسهم في تحقيق التطور الديناميكي للقطاع المالي العالمي. وتطرق أميري إلى تقرير «التوقعات الإقليمية للقطاع المصرفي وأسواق رأس المال» لعام 2024، الصادر أخيراً عن مركز دبي المالي العالمي. وتوقع التقرير أن ينمو نشاط الاكتتابات العامة الأولية في المنطقة على ثلاث مراحل، أولاً من خلال الخصخصة المستمرة للكيانات المرتبطة بالدولة، يليها إدراج الشركات العائلية، وأخيراً شركات التكنولوجيا المالية، والشركات الناشئة القائمة على التكنولوجيا.

وذكر التقرير أنه مع تتابع الاكتتابات العامة الأولية في القطاعين الحكومي والخاص، وما لحقها من ارتفاع في رسوم الخدمات المالية، وازدياد أعداد الأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية، نجحت دبي - نظراً لما تمتلكه من مقومات أساسية وبفضل ما توفره من كفاءة ضريبية ومرونة اقتصادية عالية - في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، وجذب المصارف وشركات الوساطة والمحاماة لتعزيز أو تأسيس حضورها في الإمارة.