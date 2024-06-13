«دبي القابضة» تعلن الفائزين في «تحدي الاستدامة العالمي»

أعلنت «دبي القابضة» عن الفائزين في تحدي الاستدامة العالمي الذي أطلقته بعنوان «ابتكر من أجل الغد». وكان التحدي قد تلقى 150 طلب مشاركة من جميع أنحاء العالم، حول تطوير حلول قائمة على إحداث الأثر لمعالجة قضايا الاستدامة الملحّة في الإمارات.

وأشارت في تصريحات لـ«الإمارات اليوم» على هامش إعلان نتائج تحدي الاستدامة إلى أنها تعتزم خلال المرحلة المقبلة إطلاق مبادرة لتحديات مماثلة في الشركات الخمس التابعة للمجموعة لإيجاد أفكار وحلول مبتكرة في قطاع الاستدامة ومواجهة تحديات التغير المناخي، فيما أوضحت أن نسبة 68% من المشاريع المشاركة في التحدي جاءت لشركات تعمل في الأسواق الإماراتية ما يؤشر لمدى نمو المشاريع العاملة في مجال الاستدامة بالسوق المحلية.

وأوضحت «دبي القابضة» أن تحدي «ابتكر من أجل الغد» يواكب الجهود الحكومية للإمارات في مجال العمل المناخي وتعزيز الاقتصاد الدائري، لافتة إلى أن التحدي اهتم بالكشف عن حلول جديدة في مجالات عدة تشمل كفاءة استخدام الموارد، وتقليل المخلفات، وذلك لتسريع مسار الإمارات نحو تحقيق صافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2050.

وأفادت بأن الفائز بالمركز الأول للتحدي هو فرانك كاتو لاتي من شركة «أوثالو» من النرويج، عن حل «إعادة تدوير البلاستيك لصنع المنازل»، فيما فازت رنا حاجي رسولي من شركة «سيربلس»، من الإمارات، بالمركز الثاني عن حل «تحويل الفائض إلى فرص متكافئة».

وقالت الرئيس التنفيذي للتسويق والاستدامة في «دبي القابضة»، هدى بوحميد: إن «جودة وتنوّع الأفكار التي قدّمها المبتكرون من هذه الشركات تؤكد على الحاجة الماسة إلى تطبيق حلول مبتكرة تسهم في حفز التأثير وقيادة التحول نحو الاقتصاد الدائري».

وأضافت بوحميد: «يهدف تحدي (ابتكر من أجل الغد) إلى دعم الابتكار والاستدامة، كما يعكس التزام دبي القابضة بالاستفادة من المواهب الريادية لتحقيق طموحات دولة الإمارات في الوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري. وباعتبارنا مجموعة مسؤولة اجتماعياً، نعتبر الاستدامة والعمل الخيري من الركائز الأساسية لأعمالنا، ونلتزم بتعزيز الابتكار وخلق فرص العمل من خلال تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات متصاعدة الأعمال».

وأشارت في تصريحات لـ«الإمارات اليوم» إلى أن «الفائز الأول يحصل على جائزة مالية قدرها 50 ألف درهم مع فرص لتطبيق المشروع بشكل تجريبي مع شركات المجموعة، فيما يحصل الثاني على جائزة مالية قدرها 25 ألف درهم، بينما يحصل الفائزون على فرصة للاستفادة من خدمات حاضنة الأعمال (in5)».