دعم الجهود الدولية لخفض الانبعاثات الكربونية

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني التزامها بدعم الجهود الدولية لخفض الانبعاثات الكربونية بقطاع الطيران، تماشياً مع إعلان مجتمع الطيران الدولي التزامه بالوصول إلى صافي (صفر) انبعاثات كربونية بحلول عام 2050. وذكرت الهيئة، في بيان أمس، أن ملف وقود الطيران المستدام والوقود البديل، بات يتصدر المشهد في كل النقاشات والاجتماعات والمؤتمرات الدولية ذات الصلة بمستقبل قطاع الطيران، باعتباره أحد الحلول الرئيسة لضمان خفض الانبعاثات الكربونية في القطاع. وتشير تقديرات «إياتا» إلى أنه من المتوقع أن تولد حركة الطيران في عام 2050 نحو 1.8 مليار طن من انبعاثات الكربون، إذا تم تشغيلها بالوقود التقليدي للطائرات.