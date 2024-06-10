بيع شقة سكنية في نخلة جميرا بـ122 مليون درهم

شهدت السوق العقارية في دبي، اليوم، صفقة لبيع شقة سكنية في مشروع «سيكس سينسز رزيدنسز ذي بالم» في «نخلة جميرا» بقيمة 122 مليون درهم.

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، نفذت صفقة شقة مساحتها الإجمالية 26.513 ألف قدم مربعة، بواقع 4601 درهم للقدم الواحدة.

وسجلت المبيعات العقارية في تعاملات اليوم نحو 1.39 مليار درهم، جراء 747 معاملة وزعت إلى 693 وحدة سكنية، و25 مبنى، و29 قطعة أرض.