الميزان التجاري لعُمان يسجل فائضاً بـ 2.6 مليار ريال

سجل الميزان التجاري لسلطنة عُمان فائضاً بمقدار 2.6 مليار ريال عُماني في نهاية مارس الماضي، مقارنة بفائض بلغ ملياراً و932 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2023. وكشفت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عُمان، أن قيمة الصادرات السلعية في نهاية مارس 2024 سجلت ستة مليارات و502 مليون ريال عُماني، مرتفعة بنسبة 16.7% عن الفترة نفسها من العام الماضي البالغة خمسة مليارات و572 مليون ريال عُماني، في حين بلغت قيمة الواردات السلعية للسلطنة ثلاثة مليارات و892 مليون ريال عُماني، مرتفعة بنسبة 6.9%، مقارنة بنهاية مارس 2023، والبالغ ثلاثة مليارات و640 مليون ريال عُماني.