«سيدات أعمال أبوظبي» يُوقّع مذكرة تفاهم مع «إيصال»

وقّع مجلس سيدات أعمال أبوظبي التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي مذكرة تفاهم مع شركة «إيصال»، المنصة الرقمية التي تُتيح لتجار التجزئة مُتعددي الخدمات نظاماً مُتكاملاً للإيصالات الإلكترونية، تهدف إلى توفير خدمات رقمية وعروض ومزايا تفضيلية لعضوات المجلس من شأنها أن تُسهم في تطوير مشاريعهن وأعمالهن التجارية.

وقّع مذكرة التفاهم كل من مديرة مجلس سيدات أعمال أبوظبي، فاطمة هلال البلوشي، والمؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة «إيصال»، ريم المصبح، وذلك في مقر غرفة أبوظبي، وبحضور عدد من المديرين والموظفين المعنيين لدى الجانبين.

وفي هذا الصدد، قالت فاطمة هلال البلوشي: «يسرنا أن نعلن عن شراكتنا مع (إيصال)، ونتطلع من خلال توقيع مذكرة التفاهم مع شركة إيصال إلى دعم منظومة الأعمال المحلية، وتحفيز سيدات ورائدات الأعمال في أبوظبي على الاستفادة من الأفكار والحلول المبتكرة وغير التقليدية التي يُوفرها هذا النوع من المنصات الرقمية. ونسعى من خلال تلك الشراكة إلى تبسيط العمليات التجارية وتعزيز نمو وازدهار رائدات الأعمال وتمكينهن من مواكبة تطورات السوق والتكنولوجيا المتسارعة».

وتابعت أن مذكرة التفاهم تنسجم مع حرص المجلس على دعم المبادرات الريادية ومشاريع الشباب المُتجددة، التي تُديرها سيدات ورائدات الأعمال الإماراتيات، والتي تتماشى مع التوجهات الاقتصادية التنموية الشاملة، والإسهام في تمكينهن من المشاركة الفاعلة في صناعة المستقبل القائم على المعرفة والابتكار.

من جانبها، قالت ريم المصبح: «يُعد هذا التعاون مع مجلس سيدات أعمال أبوظبي بمثابة خطوة استثنائية في رحلتنا نحو تمكين رائدات الأعمال في قطاع الأعمال، من خلال دعم مشاريعهن التجارية باستخدام حلولنا الرقمية المبتكرة. ونؤكد حرصنا الكامل نحو توفير منظومة أعمال نابضة بالحياة لتعزيز نمو وازدهار الشركات التي تديرها السيدات في أبوظبي. وسنعمل على تحقيق ذلك، عبر تنظيم ورش عمل فاعلة لتزويدهن بالأدوات والمهارات اللازمة لدفعهن نحو الازدهار في عالم الاقتصاد الرقمي».