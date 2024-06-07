«مطارات دبي»: نسبة متزايدة من مسافري «الترانزيت» تختار زيارة الإمارة

قال الرئيس التنفيذي لـ«مطارات دبي»، بول غريفيث، إن «نسبة متزايدة من المسافرين في مطار دبي الدولي باتوا يختارون التوقف في المدينة وزيارتها بدلاً من الاكتفاء بالسفر عبر المطار الأكبر في العالم فقط»، معتبراً ذلك دلالة على الجاذبية السياحية للإمارة، خصوصاً خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف غريفيث، خلال مشاركته في الاجتماع العام السنوي الـ80 للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، والقمة العالمية للنقل الجوي في دبي: «من الأشياء المدهشة بشأن حركة المرور في مطار دبي الدولي، التغير الكبير الذي طرأ في نسبة مسافري (الترانزيت)، مقارنة بالمسافرين الذين يزورون دبي».

وتابع: «في فترة ما قبل جائحة (كورونا)، كان 60% من جميع المسافرين يكتفون بالعبور في المطار، مقابل نسبة تصل إلى 40% يأتون إلى المدينة، لكن النسبة ارتفعت تدريجياً لمصلحة الفئة التي تختار زيارة الإمارة، ولذلك انقلب الأمر رأساً على عقب، ففي العام الماضي بات 60% من المسافرين يختارون التوقف في المدينة وزيارتها»، مضيفاً أن «مع استمرار نمو المدينة بوتيرة سريعة، فإنني أتوقع أن تظل هذه النسبة تقريباً بالمعدلات نفسها». وقال: «كان هذا أحد أكثر الأشياء إثارة للدهشة، حيث إنه مع نمو المطار وتضاعف حجمنا ثلاث مرات على مدار الـ15عاماً الماضية، انخفضت بالفعل نسبة ركاب (الترانزيت)، لم يكن هذا ما توقعناه، لكنها ظاهرة مرحب بها للغاية، نظراً إلى تأثيرها الاقتصادي المضاعف لزوار المدينة من مسافري (الترانزيت)».