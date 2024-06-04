أسواق الأسهم تربح 14 مليار درهم

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في ختام تعاملات، أمس، مستهل جلسات شهر يونيو الجاري، وربح رأسمالها السوقي أكثر من 14 مليار درهم.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.365 تريليونات درهم في الجلسة السابقة إلى 3.379 تريليونات درهم في نهاية جلسة أمس.

وارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.38%، أو ما يعادل 15.1 نقطة، ليغلق عند 3993.03 نقطة، فيما أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» مرتفعاً بنسبة 0.62% عند 8917.61 نقطة.

بدوره، تصدر سهم «إعمار العقارية»، قائمة الأكثر نشاطاً في سوق دبي، مستقطباً سيولة بنحو 82.35 مليون درهم، وأغلق عند 7.51 دراهم.