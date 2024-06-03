«طيران الإمارات» تفتح بوابات العالم وتبني شراكات تغطي 1643 مدينة

كشفت بيانات صادرة عن «مجموعة الإمارات» أنه أصبح لدى «طيران الإمارات»، 30 شريكاً بالرمز، و119 اتفاقية «إنترلاين»، و12 شريكاً لخطوط السك الحديدية والنقل متعدد الوسائط في أكثر من 100 دولة، وذلك في نهاية مارس الماضي.

وأوضحت البيانات أن شبكة «طيران الإمارات» توفر خيارات سفر واسعة ومتنوعة للمتعاملين من خلال جداول زمنية مرنة، واتصال سلس وملائم، ونطاق وصول لشبكة تمتد إلى أكثر من 7650 قطاعاً إضافياً تغطي أكثر من 1643 مدينة.

قفزة هائلة

وأظهرت البيانات - التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها - أن الناقلة شهدت خطوات متسارعة وقفزة هائلة في شبكة الربط العالمية، لتواصل بذلك فتح بوابات العالم أمام مسافريها، لافتة إلى أن الشراكات في يوليو 2023 كانت تغطي 800 مدينة فقط حول العالم، مع نطاق وصول لشبكة تمتد إلى أكثر من 5250 قطاعاً إضافياً، في وقت واصلت فيه شبكة شركاء «طيران الإمارات» العالمية النمو بشكل كبير عبر أوروبا، وأميركا الشمالية، وآسيا، وأستراليا، وإفريقيا، والشرق الأوسط.

ولتمكين المتعاملين من الوصول إلى مزيد من الوجهات، استأنفت «طيران الإمارات» خلال السنة المالية الماضية، خدماتها إلى «مطار طوكيو هانيدا»، وزادت عملياتها إلى 29 وجهة عبر شبكتها، وأطلقت رحلات يومية جديدة إلى مونتريال في كندا، كما وقعت اتفاقات «مشاركة بالرمز» و«إنترلاين» مع 11 شريكاً جديداً من الناقلات الجوية، ما أسهم في توسيع نطاق شبكتها خلال سنة واحدة.

وسرّعت «طيران الإمارات» شبكتها في ظل الانتعاش والتوسع في عملياتها، متخطية مستويات ما قبل جائحة «كوفيد-19». وبحلول 31 مارس 2024، كانت شبكة الناقلة تضم 151 وجهة عبر القارات الست، منها 10 مدن يخدمها أسطول الشحن فقط.

كندا والمكسيك

وأعلنت «طيران الإمارات» في أغسطس 2023، توسيع شراكة الرمز المبرمة مع شركة «إير كندا» لتشمل رحلات إلى مونتريال ومنها. ويأتي هذا الإعلان في أعقاب إطلاق الناقلة خدمة يومية بين دبي وأكبر مدينة في مقاطعة كيبيك الكندية في يوليو، وأصبح بإمكان متعاملي «طيران الإمارات» التخطيط للسفر بين 11 من أكثر النقاط المحلية شعبية خارج مونتريال والوجهات على شبكة «طيران الإمارات» الواسعة، والاستفادة من خدمات الناقلتين بتذكرة واحدة.

وأعلنت «طيران الإمارات» في سبتمبر 2023، عن توسيع شراكة الرمز المبرمة مع شركة «يونايتد»، لتغطي تسع وجهات في المكسيك، لتتيح هذه الخطوة الوصول إلى ثماني وجهات جديدة في المكسيك، إضافة إلى العاصمة «مكسيكو سيتي» التي تخدمها الناقلة برحلات يومية عبر مدينة برشلونة.

المالديف والفلبين

كما أعلنت «طيران الإمارات» والخطوط الجوية المالديفية في سبتمبر أيضاً، إبرام شراكة تتيح الوصول إلى 16 وجهة لقضاء عطلات في جزر المالديف، انطلاقاً من مدينة «ماليه». كما وقعت «طيران الإمارات» والخطوط السريلانكية في سبتمبر 2023 اتفاقية «إنترلاين» متبادلة، لتعزيز الاتصال للركاب.

وتتيح هذه الشراكة الوصول إلى نقاط جديدة على شبكتي الناقلتين عبر دبي وكولومبو باستخدام تذكرة واحدة، كما تفتح الشراكة بين الناقلتين 15 وجهة إقليمية تديرها الخطوط الجوية السريلانكية عبر كولومبو.

كما وسعت «طيران الإمارات» والخطوط الجوية الفلبينية في أغسطس اتفاقية «إنترلاين» بينهما، ما يتيح لركاب الناقلة الإماراتية الوصول إلى النقاط المحلية على شبكة الناقلة الفلبينية عبر مطاري «سيبو» و«كلارك». وتغطي الشراكة الموسعة البوابات الثلاث التي تخدمها «طيران الإمارات» في الفلبين، وهي: مانيلا، وسيبو، وكلارك، كما يستمتع مسافرو «طيران الإمارات» بإجراءات حجز مريحة إلى أكثر من 10 وجهات في شبكة الخطوط الجوية الفلبينية.

«إنترلاين» كينيا

وفي يونيو، أعلنت «طيران الإمارات» والخطوط الجوية الكينية، إبرام اتفاقية «إنترلاين» تتيح لمسافري الناقلتين الوصول إلى وجهات جديدة على شبكتي رحلاتهما باستخدام تذكرة واحدة وسياسة أمتعة واحدة، حيث توسع الاتفاقية نطاق وصول «طيران الإمارات» إلى 148 نقطة في إفريقيا، وبالمثل، يتمكن ركاب الخطوط الجوية الكينية الذين يسافرون من نيروبي ومومباسا من السفر عبر شبكة «طيران الإمارات»، والاتصال بسلاسة عبر دبي إلى 23 وجهة في غرب وجنوب آسيا والشرق الأوسط، وبلدان الشرق الأقصى، ووجهات حوض المحيط الهندي الآسيوية.

«طيران الإمارات» و«فلاي دبي».. 280 وجهة عالمية

ترتبط «طيران الإمارات» بشراكة استراتيجية واسعة مع «فلاي دبي»، وتعود فوائد تلك الشراكة إلى النموذج المعتاد لمشاركة الرموز، وتشمل الآن تكاملاً للشبكة، وتحسيناً لجداول الرحلات، وسلاسة الانتقال في مطار دبي الدولي بين المبنيين 2 و3، ونقل الأمتعة على كامل خط الرحلة، إضافة إلى مزايا الولاء المتبادلة بموجب برنامج «سكاي واردز طيران الإمارات» المشترك لمتعاملي الناقلتين.

وحققت الشراكة بين الناقلتين، التي دخلت حيز التنفيذ في نهاية أكتوبر 2017، عدداً من المزايا للمتعاملين، بينما أظهرت بيانات صادرة عن «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» ارتفاعاً متواصلاً في عدد الوجهات ضمن شبكة الناقلتين حول العالم. ووصل إجمالي وجهاتهما حالياً إلى 280 وجهة عالمية، حيث تضم شبكة «طيران الإمارات» 151 وجهة عبر القارات الست، منها 10 مدن يخدمها أسطول الشحن في 70 دولة، فيما نمت شبكة «فلاي دبي» لتصل إلى 129 وجهة في 58 دولة، منها ما يزيد على 75 وجهة لم تكن لها سابقاً روابط جوية مباشرة مع دبي، أو لم تكن مخدومة من قبل برحلات طيران مباشر من الإمارة.

شراكات مبتكرة بعيداً عن التحالفات التقليدية

واصلت «طيران الإمارات» تركيز جهودها على تحالفات فردية مع شركات مختارة من خلال اتفاقيات مبتكرة مكنتها من تعزيز الربط الجوي الدولي، خصوصاً عبر اتفاقيات «إنترلاين» و«المشاركة بالرمز»، وذلك على العكس من معظم شركات الطيران الأخرى التي دخلت في تحالفات عالمية تجمع العديد من الناقلات الجوية معاً تحت مظلة واحدة.

وتسمح اتفاقيات «إنترلاين» بين شركتي الطيران، للركاب، الحجز من خلال مسارات الرحلة على شركتي طيران (أو أكثر)، مع جهد أقل في حال حجز كل رحلة واحدة على حدة.

وتتعامل الشركتان مع تسجيل الوصول، والأمتعة لركاب بعضهما، ما يعني أنه يتعين على المسافر تسجيل الوصول مرة واحدة فقط لجميع الرحلات على خط سير الرحلة، والحصول على جميع بطاقات الصعود إلى الطائرة، في وقت سيتم فيه نقل الأمتعة من شركة الطيران الأولى إلى الثانية من دون الحاجة إلى استلامها من قبل المسافر، وتسليمها مرة أخرى.

ويستقطب هذا النوع من الاتفاقات بين شركات الطيران، المزيد من الركاب، إذ تساعد شركات الطيران في الوصول إلى مزيد من الوجهات المحلية، وبالتالي زيادة الحجوزات إلى أقصى حد.

ويُنظر إلى اتفاقات «المشاركة بالرمز» على أنها الخطوة التالية بعد اتفاقات «إنترلاين»، إذ تعمل شركات الطيران معاً من خلال وضع «رموزها» على رحلات بعضها. ففي الأساس، تُعدُّ رحلة «المشاركة بالرمز» اتفاقاً بين شركات الطيران على بيع المقاعد على رحلات كل منهما، وتتضمن هذه الاتفاقيات العديد من المزايا بين الناقلات بما في ذلك جمع الأميال، فاتفاقات تبادل الرموز، تتيح لشركات الطيران نقل المسافرين الذين تم إصدار تذاكرهم من قبل شركة طيران أخرى، والهدف منح المسافرين مجال اختيار أوسع لوجهات السفر، مقارنة بالذي تقدمه شركة طيران بمفردها.