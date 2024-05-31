«الاقتصاد»: حجب 1117 موقعاً بسبب انتهاك حقوق الملكية الفكرية

كشف الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، أن «الوزارة أنجزت حجب 1117 موقعاً، انتهك حقوق الملكية الفكرية في الدولة منذ بداية شهر رمضان الماضي، مقارنة بالفترة الزمنية ذاتها التي شهدت حجب 62 موقعاً فقط».

وأشار المعيني، في تصريحات صحافية على هامش إحاطة إعلامية عُقدت بمقر الوزارة في دبي أمس، حول نتائج تطبيق الآلية الجديدة الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية للأعمال الإبداعية في البيئة الرقمية، إلى أن «تطبيق الآلية الجديدة يعزز من سُبل حفظ الملكية الفكرية على نطاق أوسع، إذ شملت استقبال بلاغات شكاوى التعدي على حقوق الملكية الفكرية للمؤلف في هذا النوع من الأعمال الإبداعية، وحققت نتائج إيجابية كبيرة مع تطبيقها خلال شهر رمضان الماضي».

وأفاد بأنه «من خلال تفعيل إحدى مبادرات المنظومة الجديدة للملكية الفكرية، وهي مبادرة (انستابلوك)، نجحت وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، في تطوير آلية متكاملة، توفر خدمة استجابة فورية مخصصة لاستقبال الشكاوى المتعلقة بالتعدي على حقوق المؤلف في ما يخص البث المباشر عبر الإنترنت والمنصات الرقمية».

وأضاف المعيني، أن «الإمارات نجحت في تطوير بيئة تشريعية وتقنية مثالية لحماية حقوق الملكية الفكرية، وتعزيز دورها لرفع إسهام الاقتصاد الإبداعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، كأحد أهم محركات النمو المستهدف تحقيقه خلال الأعوام المقبلة».

وأوضح أن «الإمارات تصدرت مؤشرات الابتكار بالمنطقة العربية خلال الأعوام الماضية، وجاءت في المرتبة 31 على المستوى العالمي».