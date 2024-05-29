33 مركزاً لـ «تسهيل» تتيح التسجيل في ضريبة الشركات

قالت الهيئة الاتحادية للضرائب، إنه يمكن لأصحاب الأعمال التسجيل في ضريبة الشركات عبر 33 مركز «تسهيل» عبر أرجاء الإمارات، لتبسيط وتسهيل الإجراءات على الخاضعين للضريبة، وذلك في إفصاح نشرته على موقعها الإلكتروني، أمس. وأضافت الهيئة أن التسجيل لضريبة الشركات متاح الآن عبر مراكز تقديم الخدمات الحكومية المنتشرة عبر إمارات الدولة، إذ يستطيع الخاضع للضريبة تقديم الطلب، والتأكد من صحة البيانات المُدخلة إلكترونياً، بمُساعدة القائمين على الخدمة، وبعد ذلك يقوم المُختصون في الهيئة الاتحادية للضرائب بمراجعة الطلب داخلياً، ولاحقاً يتلقى مقدّم الطلب رقم التسجيل الضريبي الخاص به عبر بريده الإلكتروني المدرج في الطلب المقدّم للتسجيل في ضريبة الشركات.

وأضافت الهيئة أن على الخاضع للضريبة ملاحظة أن التسجيل في ضريبة الشركات، من خلال مركز الخدمة، لا يعني أن الطلب قد تمت الموافقة عليه، إذ يجب على مقدم الطلب، متابعة حالة الطلب حتى الحصول على رقم التسجيل الضريبي الخاص لضريبة الشركات.

ونشرت الهيئة بالتفصيل على موقعها أسماء المراكز في كل إمارة، إذ يمكن لأصحاب الأعمال الاستعانة بها في التسجيل.