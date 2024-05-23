«إي أف چي هيرميس» تستحوذ على حصة أقلية في «كينزي ويلث»

أعلنت شركة «إي أف چي هيرميس» عن نجاحها في الاستحواذ على حصة أقلية في شركة «كينزي ويلث» المتخصصة في مجال إدارة الثروات رقمياً عبر الاستعانة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتطورة في مجال إدارة الأصول وتحليل مخاطر الاستثمار، كما عقدت اتفاق شراكة بهدف تعزيز قدرة المستثمرين على اختيار وإعادة توازن ونسب محافظهم الاستثمارية.

وتعد هذه الشراكة الجديدة خطوة استثمارية مهمة اتخذتها «إي أف چي هيرميس» على صعيد تحقيق رؤية التحول الرقمي والدخول في مرحلة جديدة تنبض بفرص الاستثمار للعملاء. وسوف تسهم هذه الخطوة في تعزيز قدرة «إي أف چي هيرميس» على تقديم تجربة استثمارية أكثر كفاءة صممت خصيصاً لتلبية احتياجات كل عميل، وذلك عبر تعظيم الاستفادة من شبكة العملاء الواسعة التي تنفرد بها «إي أف چي هيرميس».

والقدرات البحثية الحائزة على جوائز تقديرية، وأدوات الذكاء الاصطناعي المبتكرة التي تقدمها «كينزي ويلث». بالإضافة إلى ذلك، سوف يتمكن المستثمرون من إدارة محافظهم الاستثمارية بطريقة متطورة، فضلاً عن الاستمتاع برحلة استثمارية صممت خصيصاً وفقاً لاحتياجاتهم، وذلك عبر الاستفادة من القدرات الاستثنائية التي تنفرد بها حلول تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وأكد أحمد والي، رئيس قطاع الوساطة في الأوراق المالية في «إي أف چي هيرميس»، عن ثقته في نجاح هذه الشراكة معرباً عن سعادته بتعزيز أطر التعاون مع «كينزي ويلث»، مؤكداً أن كلا الطرفين يشتركان معاً في نفس الرؤية نحو التزام بتحقيق التميز والابتكار.

من جانبه، أعرب محمد المصري، رئيس مجلس الإدارة ومؤسس شركة «كينزي ويلث» عن سعادته بالتعاون مع «إي أف چي هيرميس» والذي سيثمر عن تقديم مزايا استثمارية متطورة للعملاء، والتي تتضمن أدوات متطورة لتحليل مخاطر الاستثمار، واختيار الاستثمارات، وإنشاء وإعادة توازن المحافظ الاستثمارية.