«طيران الإمارات» تتيح عروضاً حصرية للمسافرين إلى دبي خلال الصيف

أطلقت «طيران الإمارات» عروضاً مخصصة للمسافرين معها إلى دبي خلال الصيف، إذ يمكن لزوار الإمارة الدخول مجاناً إلى بعض أفضل مناطق الجذب في المدينة، لقضاء تجارب سياحية لا تنسى دون إنفاق الكثير من المال.

وأفادت «طيران الإمارات» بأنه يمكن للمتعاملين معها الذين يسافرون إلى دبي أو عبرها، إبراز بطاقة صعودهم إلى الطائرة، للحصول على خصومات حصرية في مجموعة واسعة من مؤسسات البيع بالتجزئة والترفيه والمطاعم، إضافة إلى معالم الجذب الشهيرة ومرافق الـ«سبا» الفاخرة في جميع أنحاء دبي ودولة الإمارات.

ويسري العرض للحجوزات حتى 11 يونيو 2024، وهو صالح للسفر في الفترة بين 25 مايو 2024 و31 أغسطس 2024، في ما يمكن للمسافرين المقيمين من خارج دولة الإمارات والذين يسافرون إلى دبي، الدخول إلى العديد من مرافق الجذب السياحي بما في ذلك منصة «ذا فيو» في «نخلة جميرا»، و«دبي باركس اند ريزورتس»، و«حديقة وايلد وادي المائية»، وغيرها.

كما يمكن للمتعاملين المسافرين خلال فصل الصيف، الاستمتاع بالخصومات والمكافآت من خلال «ماي إيميريتس باس» الصيفية الشهيرة ابتداءً من الأول من مايو 2024 إلى 30 سبتمبر 2024.

وتتيح بطاقة الصعود إلى الطائرة لمتعاملي «طيران الإمارات»، الاستفادة بشكل أكبر من رحلاتهم العروض الحصرية في مئات المواقع في دبي ودولة الإمارات.