120 مليار درهم إنفاق سكان الإمارات على السفر للخارج خلال 2024

أفاد المجلس العالمي للسفر والسياحة، أمس، بأن إجمالي إنفاق سكان الإمارات على السفر للخارج سيصل إلى 120 مليار درهم خلال العام الجاري 2024 في حين بلغ إنفاق سكان الدولة على السفر للخارج 115.7 مليار درهم خلال العام الماضي 2023 في أعلى نمو للإنفاق على السفر للخارج منذ عام 2018.

وأوضحت بيانات حديثة للمجلس أن الإنفاق على السفر للخارج خلال عام 2023 تجاوز الإنفاق على السفر للخارج خلال عام 2019، قبل الجائحة، بأكثر من 10.3 مليارات درهم، بنسبة زيادة بلغت 10% تقريباً.

كما يتجاوز الإنفاق على السفر للخارج في العام الجاري الإنفاق خلال عام 2019 بأكثر من 14.6 مليار درهم، بنسبة زيادة بلغت 14% تقريباً، مشيرة إلى أن الإنفاق على السفر للخارج خلال عام 2019 بلغ 105.4 مليارات درهم. ويعد إنفاق سكان الإمارات على السفر للخارج خلال عامي 2023 و2024 الأعلى منذ عام 2018، حيث بلغ الإنفاق في 2018 نحو 100.8 مليار درهم، ثم ارتفع إلى 105.4 مليارات درهم عام 2019، ثم انخفض بشدة إلى 32.4 مليار درهم عام 2020، ثم ارتفع ثانية الى 103 مليارات درهم عام 2021، ثم واصل ارتفاعه ليصل إلى 109.2 مليارات درهم عام 2022.

ونوه المجلس إلى أنه من المتوقع أن يرتفع إجمالي إنفاق سكان الدولة على السفر للخارج إلى 140.7 مليار درهم بحلول عام 2034.

كما كشف المجلس عن قائمة أكثر وجهات السفر الخارجية شعبية لدى المواطنين والمقيمين في الإمارات خلال العام الماضي.

ووفقاً للمجلس، تعد السعودية أكثر الوجهات شعبية لدى قاطني الإمارات، حيث تصدرت السعودية وجهات المسافرين من الإمارات خلال العام الماضي بنسبة 27%، تليها سلطنة عمان بنسبة 13%، والمملكة المتحدة ثالثة بنسبة 11%، ثم فرنسا رابعة بنسبة 6%، وإيطاليا خامسة بنسبة 4%، ثم استحوذت بقية دول العالم على نسبة الـ40% المتبقية.

من جهته، قال مدير المبيعات في وكالة «إم ـ كيه» للسفر والسياحة، وائل سالم، إن «نمو السفر للخارج يأتي مدفوعاً بعوامل رئيسة عدة أبرزها ارتفاع الرواتب ومستويات المعيشة، فضلاً عن العلاقات القوية التي تربط الإمارات بمختلف دول العالم وقوة جواز السفر الإماراتي الذي يتيح تسهيلات كبيرة في السفر وعدم الحاجة إلى إصدار تأشيرة دخول مسبقة لعدد كبير من دول العالم، فضلاً عن التسهيلات في الحصول على تأشيرة بعض الدول للمقيمين في الإمارات بصرف النظر عن جنسياتهم». وأضاف سالم أن هناك عوامل أخرى عالمية أبرزها عودة السفر بقوة وإلغاء القيود التي كانت مفروضة بسبب الجائحة، ما شجع المزيد من المواطنين والمقيمين على السفر للخارج.