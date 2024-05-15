"إيكرس العقاري" في دبي يكشف غداً عن مشاريع عقارية ضخمة في الإمارات

تنطلق غدا في مركز دبي التجاري العالمي فعاليات النسخة الأولى من "معرض إيكرس العقاري" في دبي، بمشاركة من أكثر من 40 شركة من كبرى شركات العقارات المحلية والمطورين والمستثمرين العقاريين من إمارة دبي والمنطقة والعالم، مقدماً عرضاً لما يزيد عن 120 مشروع من أهم وأحدث المشاريع العقارية التي تطرح للمرة الأولى في كافة إمارات الدولة.

ويقدم المعرض الذي يمتد على مساحة 6000 متر مربع للمستثمرين والراغبين بشراء وتملك العقارات مجموعة واسعة من الخيارات والفرص الاستثمارية، والتي تتنوع ما بين السكنية والتجارية والصناعية والأراضي، ضمن عروض تنافسية وحصرية، تشمل مختلف أنظمة التقسيط وخطط السداد والتمويل متوسطة وطويلة الأمد، بالتعاون مع عدد كبير من المطورين والمستثمرين العقاريين بجانب التعريف بأنواع مختلفة من العقارات والمجمعات السكنية.

وأعلنت مجموعة ألف الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري والتجزئة في إمارة الشارقة، عن مشاركتها في النسخة الأولى من معرض إيكرس العقاري.

ويستقطب المعرض مجموعة كبيرة من شركات التطوير والاستثمار العقاري، إلى جانب كبرى شركات الوساطة العقارية، وشركات إدارة المشاريع وخدماتها، بالإضافة إلى البنوك والمؤسسات المالية والمختصين والمهتمين في هذا القطاع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتأتي مشاركة "مجموعة ألف" لتسليط الضوء على مشاريعها النوعية، والكشف عن التطورات والتحديثات على مشروعي حيّان والممشى إحدى أبرز المشاريع العقارية في إمارة الشارقة، التي تعكس التزام المجموعة للارتقاء بالقطاع العقاري.

وقال عيسى عطايا، الرئيس التنفيذي لمجموعة ألف: "يسعدنا المشاركة في النسخة الأولى من معرض إيكرس العقاري الذي يشكل منصة مميزة تجمع أطراف القطاع العقاري من شركات القطاع الخاص، والمطورين العاملين في هذا المجال، لتقديم وطرح فرص استثمارات عقارية تواكب التغيرات التي تطرأ على السوق العقاري في السوق المحلي.

وأضاف عطايا نتطلع من خلال هذه المشاركة إلى عرض مشاريعنا والتزامنا بالاستدامة والابتكار، وإلى التواصل مع الخبراء من العقاريين والمستثمرين والزوار" لافتاً بأن حجم معاملات المبيعات من معرض إيكرس العقاري 2024 الذي أقيم في يناير في مركز إكسبو الشارقة قد بلغ حوالي 310 ملايين درهم. وقد أظهر ذلك الجاذبية المطردة لمشاريع المجموعة.

إلى ذلك، أعلنت شركة التطوير العقاري "جلف لاند" عن التعاون مع "تونينو لامبورغيني" بهدف تطوير مجمع سكني في دبي، وسيحمل المشروع العقاري علامة " تونينو لامبورغيني" التجارية. وتعمل "جلف لاند" للتطوير العقاري حالياً على تطوير مشاريع سكنية مثل "بارادايس هيلز" و"سيرينيتي ليكس".

ووفقاً لتقارير شركة سافيلز، شهد قطاع العقارات في دبي العام الماضي نمواً ملحوظاً وحقق ارتفاعاً تجاوز 36.7 في المائة في القيمة و33.8 في المائة في عدد المعاملات مقارنة بنفس الفترة من العام 2022، بالرغم من التباطؤ الذي شهده قطاع العقارات العالمي وخاصة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وقد أظهرت المشاريع العقارية ذات العلامات التجارية مرونة ملحوظة في مواجهة هذه التحديات العالمية مع زيادة تجاوزت 160 في المائة لعدد المخططات خلال العقد الماضي.

وأعرب شاهر موصلي، رئيس مجلس إدارة شركة " جلف لاند" للتطوير العقاري، عن فخره بالإنجازات التي حققتها الشركة خلال السنوات الماضية في قطاع العقارات الفاخرة في دبي.

وقال بلال حمادي، المدير العام لشركة "جلف لاند" للتطوير العقاري: "يهدف التعاون مع " تونينو لامبورغيني" إلى إطلاق مشروع سكني يرسي معايير غير مسبوقة في التصاميم بجانب أعلى معاييرالجودة".

وعلًق رامي شماع نائب الرئيس للمبيعات والتسويق في شركة "جلف لاند" للتطوير العقاري" :لقد حققت الشركة نجاحاً لافتاً في قطاع التطوير العقاري المحلي، وسيعزز إطلاق هذا المشروع السكني مكانتها الريادية في هذا القطاع المتنامي ".

لدورها، تتطلع شركة ريبورتاج العقارية خلال مشاركتها بالمعرض إلى عرض أحدث مشاريعها العقارية داخل دولة الإمارات وخارجها. كما تقدم شركة الثريا العقارية خلال مشاركتها بالمعرض عرضاً لأبرز وأحدث مشاريعها الحالية وعروض بيع وحداتها السكنية الفاخرة الكائنة في أهم المناطق السكنية في مدينة الشارقة، بالإضافة إلى عزمها الكشف عن مجموعة من مشاريعها العقارية المستقبلية.

فيما تستعرض شركة "جي جا العقارية" خلال المعرض أحدث مشاريعها والمتمثل في أبراج خور عجمان، وهو مشروع سكني يوفر إطلالات على خور عجمان.

ويوفر المعرض مجموعة فرص لتعزيز التواصل بين الزوار وكبار المطورين العقاريين والتعرف على أحدث المشاريع العقارية في الإمارة، وإمكانية إبرام الصفقات والشراء المباشر من المطورين، وعقد الشراكات التي تدعم المزيد من النمو في القطاع، والذي شهد قفزات نوعية على مستوى الدولة حيث بلغت قيمة التداولات والتصرفات العقارية استناداً إلى البيانات الرسمية الصادرة عن الدوائر العقارية المحلية للإمارات حوالي 765.1 مليار درهم بنهاية العام الماضي، كثمرة للنهوض العمراني والاقتصادي الشامل الذي تشهده دولة الإمارات في مختلف مجالات الاستثمار.

وسيتضمن المعرض برنامج متنوع وحافل من الفعاليات بين الورش والدورات والبرامج التدريبية باللغتين العربية والإنجليزية والتي يقدمها نخبة من كبار الخبراء والمتخصصين في الشأن العقاري للحديث عن واقع السوق العقاري وآفاقه المستقبلية لزيادة الوعي العقاري والاطلاع على أحدث التوجهات والمستجدات التي تشهدها صناعة العقار.