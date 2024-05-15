"مطارات دبي": توسعة مطار آل مكتوم قفزة هائلة في مشهد الطيران العالمي

أكدت "مطارات دبي" أن توسعة مطار آل مكتوم الدولي (DWC) قفزة هائلة في مشهد الطيران العالمي عبر استثمار ضخم بقيمة 128 مليار درهم.

وقال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي في كلمته الرئيسية اليوم بمنتدى قادة المطارات العالمية، الذي أقيم بالتزامن مع الدورة الثالثة والعشرين لمعرض المطارات في دبي: " التزمت الحكومة بمستقبل الطيران، ونحن نعلم تماماً أننا كنا أكبر مطار في العالم على صعيد حركة المرور الدولية على مدى السنوات العشر الماضية، ونتوقع الحفاظ على هذه الصدارة وزيادتها على مدى المائة عام القادمة".

وأوضح أن دبي لا تبني مطاراً آخر فحسب بل تشكل مستقبل النقل الجوي وتؤسس لتصورها لمطار المستقبل منوها إلى أن هذا المشروع يؤكد التزام دبي الراسخ بتزويد الأعداد المتزايدة والمتنوعة من الضيوف بالبنية التحتية والتجارب ذات المستوى العالمي.