47 مليار درهم الأرصدة النقدية لدى "مجموعة الإمارات"

بلغت الأرصدة النقدية التي سجلتها "مجموعة الإمارات"، بنهاية السنة المالية المنتهية في 31 مارس العام الجاري 47.1 مليار درهم (12.8 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى تم تسجيله على الإطلاق، بنمو 11% عن السنة السابقة.

وسجلّت كلٌ من طيران الإمارات ودناتا ارتفاعاً كبيراً في الأرباح والإيرادات، حيث توسّعت عمليات المجموعة في جميع أنحاء العالم لتلبية الطلب القوي من العملاء على منتجاتها وخدماتها ذات الجودة العالية.

وأظهر تقرير السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024، تحقيق مجموعة الإمارات أرباحاً قياسية بلغت 18.7 مليار درهم (5.1 مليارات دولار أميركي)، بنمو 71% مقارنة بأرباح السنة السابقة البالغة 10.9 مليارات درهم (3.0 مليارات دولار). وبلغت إيرادات المجموعة 137.3 مليار درهم (37.4 مليار دولار)، بنمو 15% عن نتائج السنة السابقة. وبلغت الأرصدة النقدية للمجموعة 47.1 مليار درهم (12.8 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى تم تسجيله على الإطلاق، بنمو 11% عن السنة السابقة.

وبلغ إجمالي أرباح المجموعة خلال العامين الماضيين 29.6 مليار درهم، متجاوزة خسائر فترة الجائحة البالغة 25.9 مليار درهم خلال الفترة 2020- 2022.