«دبي للخدمات المالية» تحقق نمواً استثنائياً في 2023

أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية، أمس، التقرير السنوي لأدائها خلال عام 2023، الذي استعرض النمو السنوي الاستثنائي، والابتكار، والإسهامات المؤثرة في المشهد الاقتصادي لإمارة دبي.

وأفادت «دبي للخدمات المالية» بأنها سجلت في عام 2023 زيادة ملحوظة في التراخيص بنسبة 25% مقارنة بالعام السابق، ليصل إجمالي عدد الشركات المرخصة إلى 791 شركة، لافتة إلى أن هذه الزيادة تعكس ثقة مجتمع الأعمال في الإطار التنظيمي لسلطة دبي للخدمات المالية، وجاذبية المنطقة لشركات الخدمات المالية.

وأشارت إلى وجود زيادة ملحوظة بنسبة 50% بشكل سنوي في الطلبات المقدمة عبر مختلف نماذج الأعمال، ما يعكس النمو والتنوّع في قطاع الخدمات المالية بمركز دبي المالي العالمي، في وقت شهد فيه قطاع إدارة الموارد نمواً كبيراً مع ارتفاع عدد طلبات الترخيص من البنوك الخاصة، ومديري الأصول، وشركات إدارة الصناديق الاستثمارية، إذ تلقت سلطة دبي للخدمات المالية أكثر من 40 طلب تسجيل لصناديق استثمارية محلية خلال العام، ما يشير إلى ازدهار المشهد الاستثماري في المركز.

وأكّدت سلطة دبي للخدمات المالية أنها حققت نمواً ملحوظاً في إدراجات سندات الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، إذ سجلت القيمة الإجمالية للسندات والصكوك المدرجة الجديدة المرتبطة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية بقيمة 11.72 مليار دولار، ليصل إجمالي الأوراق المالية القائمة المرتبطة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية إلى 27 مليار دولار حتى نهاية العام.

وأشارت إلى أن مكافحة الجرائم المالية تظل على رأس قائمة أولوياتها، التي تنعكس في مذكرة التفاهم الموقعة مع وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات، بهدف تعزيز الجهود المبذولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكّدت أن التعديلات التي جرى إدخالها على وحدة مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والعقوبات، تجعل قواعد سلطة دبي للخدمات المالية متوافقة مع اللوائح والمبادئ التوجيهية الجديدة على المستوى الاتحادي لدولة الإمارات.

وتماشياً مع حماية وتعزيز مشهد الأمن السيبراني داخل مركز دبي المالي العالمي، أكّدت سلطة دبي للخدمات المالية حرصها على تبني التكنولوجيا المتقدمة، وتسريع التحوّل الرقمي، باعتبارهما محركين رئيسين للكفاءة والشفافية وتعزيز الأمن.

ولفتت إلى أن منصّة معلومات التهديدات الخاصة بسلطة دبي للخدمات المالية حققت إنجازات استثنائية، من بينها إصدار أكثر من ستة ملايين مؤشر اختراق للمستخدمين منذ إطلاقها في عام 2020.

وقال رئيس مجلس الإدارة لدى سلطة دبي للخدمات المالية، فاضل العلي: «نتطلع لعام 2024، الذي نحتفل فيه بالذكرى السنوية الـ20 لمركز دبي المالي العالمي، لنؤكد التزامنا بدعم رؤية دولة الإمارات ودبي، فضلاً عن حرصنا على تعزيز التنمية والتعاون داخل مجتمع المركز».

وأضاف: «مع احتفالنا بالذكرى السنوية الـ20 لتأسيس السلطة، فإننا نحتفل بعقدين من التميز والإنجازات الاستثنائية، بينما نمهد الطريق لمزيد من المشاركة والإسهام في وضع الأنظمة التي تدعم نزاهة وشفافية مركز دبي المالي العالمي».