"المسافر": دبي تتصدر المدن الأكثر جذباً للمسافرين السعوديين

كشفت شركة السفر في المملكة العربية السعودية "المسافر" خلال مشاركتها في معرض سوق السفر العربي - الملتقى 2024

أن دبي والدوحة والمنامة والقاهرة وإسطنبول من المدن الأكثر جذباً للمسافرين السعوديين.وألقت الشركة الضوء على اتجاهات السفر الحالية للمسافرين السعوديين محلياً ودولياً مع تقديم مجموعة من الرؤى حول عادات الحجز وتفضيلات السفر الخاصة بهم استناداً إلى بيانات الحجز المسجلة لدى منصات سفر الأفراد التابعة لشركة "المسافر" خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024.

و قال خالد اليحيي نائب رئيس شركة المسافر في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات / وام / لا تزال كل من دبي والدوحة والمنامة والقاهرة وإسطنبول من المدن الأكثر جذباً للمسافرين السعوديين وفي الوقت ذاته ثمة تحول ملحوظ نحو التركيز على جنوب آسيا والشرق الأقصى حيث تشهد طوكيو وسنغافورة وبانكوك إقبالاً متزايداً من جانب المسافرين السعوديين وتبرز العواصم الأوروبية، بما في ذلك مدريد وأمستردام أيضاً كوجهات رائجة للحجوزات التي تمت خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024.

ولا تزال الوجهات الرئيسية التي تجتذب المسافرين السعوديين محلياً هي مكة المكرمة والرياض وجدة والخبر وأبها في حين تعتبر نقاط الجذب الجديدة مثل العلا وتبوك وحائل بين الوجهات الرائجة هذا العام.

ومع استمرار المسافرين السعوديين في استكشاف بلادهم بغرض الترفيه، تم تسجيل 53% من إجمالي الحجوزات التي تمت عبر قنوات الحجز التابعة لـ "المسافر" لصالح النطاق المحلي مما يدل على استمرار الطلب على السفر داخل البلاد ويعكس الاهتمام المستمر بالسياحة المحلية نجاح المبادرات الحكومية والخاصة في تعزيز السياحة المحلية،والتي أثمرت عن زيادة قدرها 29% في إجمالي حجم الحجوزات المحلية المسجلة عبر قنوات "المسافر" وشهدت رحلات الطيران وحدها زيادة بنسبة 27% بينما تضاعفت الحجوزات الفندقية بنسبة 40% تقريباً لتعكس نمواً محلياً قوياً.

ويلجأ المسافرون السعوديون حالياً إلى قنوات الحجز الرقمية و يتم إجراء 91% من إجمالي الحجوزات عبر الموقع الإلكتروني أو مختلف التطبيقات التابعة لشركة "المسافر" ومع ذلك بالنسبة للرحلات الأكثر تعقيداً أو التي تتطلب استشارات سفر شخصية يختار المسافرون إجراء الحجوزات عبر الفروع مع تسجيل بعض الحجوزات عبر الفروع ومراكز الاتصال وتطبيق "واتساب".

و تتنامى شعبية خدمة أبل باي كطريقة للدفع فقد وصلت نسبتها في الربع الأول من العام الجاري الى 41% من مجمل الحجوزات مقابل 36% خلال نفس الفترة من العام الماضي .

ومع ازدهار قطاع السياحة في المملكة العربية السعودية يحرص المسافرون على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من إجازاتهم عبر التركيز على تجارب السفر الداخلي وأدت إضافة المزيد من مسارات الطيران وزيادة السعة وبناء مطارات جديدة في المملكة إلى توفير خيارات طيران أكثر بأسعار معقولة عبر شركات الطيران الاقتصادي وبينما يرغب المسافرون السعوديون في الإنفاق على التجارب والإقامات الفاخرة (51% من الحجوزات الفندقية كانت في فنادق من فئة الـ 5 نجوم) فإنهم يستفيدون من خيارات الطيران الأقل تكلفة.

وتُظهر البيانات قفزة إجمالية من 55% في عام 2023 إلى 62% بين المسافرين الذين يختارون شركات الطيران الاقتصادية هذا العام وعلى مستوى السفر الدولي تم إجراء 46% من إجمالي الحجوزات هذا العام عبر شركات الطيران الاقتصادية مقارنة بـ 44% في عام 2023 أما على مستوى السفر المحلي فقد شهدت حجوزات شركات الطيران الاقتصادية قفزة في إجمالي نسبة الحجوزات من 68% في عام 2023 إلى 72% في عام 2024.