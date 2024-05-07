دبي تستضيف فعاليات النسخة الثانية لملتقى الأعمال والإستثمار خلال مايو الجاري

أكد زياد السيسي الرئيس التنفيذي لملتقي الأعمال والإستثمار أن دبي تشهد إقامة فعاليات النسخة الثانية لملتقي الأعمال والإستثمار 2024 في نهاية مايو الحالي، بحضور ومشاركة واسعة من كبار الشخصيات وكبار التنفيذيين والمستثمرين وقادة الأعمال من القطاعين الحكومي والخاص من دول عربية وعالمية.

ويشارك في ملتقي الأعمال والإستثمار في نسخته الثانية نخبة من صناع القرار والخبراء ورواد الأعمال لبحث التحديات التي تواجه قطاع الاعمال في ظل التغيرات الجيوسياسية في المنطقة والعالم، وسبل فتح أفاق جديده لشركات إستثمارية فاعلة تواكب المتغيرات والتحولات.

وقال العقيد زيد الصابوني مدير إدارة الإعلام بمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، إن دبي تحتل مكانة متميزة كمركز عالمي للاستثمار وجذب رجال الأعمال والمستثمرين، إذ أنها مدينة تجمع بين الحداثة والتطور الاقتصادي وتوفر بيئة مشجعة للشركات والمشاريع الناشئة وتعزز البنية التحتية المتطورة والمرافق الحديثة جاذبية دبي للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف إن دبي تعكس روح الابتكار والتطور، وتستقطب رواد الأعمال والمبدعين من مختلف القطاعات، لاسيما أنها الإمارة التي تجمع بين الثقافات والجنسيات، وتوفر منصة للتعاون والتبادل الثقافي والاجتماعي والاقتصادي.

وتوجه زياد السيسي بالشكر إلى القيادة العامة لشرطة دبي على الجهود التي تبذلها في دعم ملتقى الأعمال والاستثمار،

وقال السيسي، أن الهدف من الملتقى الذي يعقد للمرة الثانية في دبي هو بحث واستعراض أهمية الاستثمار ومساراته وتطوراته واتجاهاته المتقدمة، ومدى تأثيره على الاقتصاد في منطقتنا، لاسيما أنه يسهم بفاعلية في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أن الإمارات رسخت ثقافة التميز الذي يعد مسيرة لا نهاية لها، والرقم واحد أبرز مكونات منظومة العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تعد مركزا عالميًا للأعمال والاستثمار

وأشارالسيسي إلى الممكنات المتاحة لرجال الأعمال في دبي للاستفادة من العديد من الفرص، في مجالات متنوعة منها العقارات والتجارة والتكنولوجيا أو السياحة والضيافة وغيرها، إذ توفر الإمارة بيئة قانونية مشجعة وتسهل إجراءات الاستثمار والتأسيس والتشغيل

وأفاد بأن ما تحقق من إنجازات وطفرات نوعية في جميع المجالات في دبي، يجعلنا في سباق مستمر مع التميز، لذلك يركز ملتقى الأعمال والاستثمار على تعزيز هذا الدور وتوحيد الرؤى، وتوفير بيئة مشجعة ومرنة للشركات والمستثمرين، وبناء شراكات جديدة، ومد جسور التعاون، وتعميق الروابط، لمواجهة التحديات وتذليل كافة المعوقات.

من جهته قال الدكتور خالد الشريف المدير الإداري للملتقي إن الملتقى يركز على رصد التحديات وفتح آفاق جديدة لشركات استثمارية فاعلة تواكب المتغيرات والتحولات وتأسيس منصة عالمية رائدة تتيح فرص نوعية للمستثمرين ورجال الأعمال لتوحيد الجهود والرؤى واتاحة الفرص الاستثمارية التي من شأنها تعزيز مسيرة النمو الاقتصادي محليا واقليميا.