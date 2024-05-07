"الأوراق المالية" تطلق خدمة الاستعلام عن الأرباح غير المستلمة عبر موقعها الإلكتروني

أطلقت هيئة الأوراق المالية والسلع، اليوم، خدمة جديدة عبر موقعها الإلكتروني تتيح للمساهمين التحقق من وجود أسمائهم ضمن المستحقين للأرباح غير المستلمة لتلك الفترة، بطريقة سهلة ومبسطة، وذلك في إطار حرص الهيئة على تسلم المساهمين أرباحهم في الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة، والتي لم يتم تسلمها لفترة ما قبل مارس 2015.

وتهدف الهيئة من خلال إطلاقها هذه الخدمة إلى الوصول للمساهمين المستحقين، لحثهم على التقدم بطلبات صرف الأرباح عبر وكيل الدفع الذي عينته الهيئة "بنك أبوظبي الأول - FAB"، وذلك من خلال توفير معلومات مبدئية تشير إلى جود أرباح غير مستلمة تعود للمساهم من عدمه، مما يؤهله لتقديم طلب صرف تلك الأرباح بسرعة وبكفاءة عالية.

وأكدت الدكتورة مريم السويدي، الرئيس التنفيذي، على أن الهيئة تحرص على تسخير إمكانياتها ومواردها كافة لتقديم خدمات نوعية واستباقية للجمهور، وفيما يتعلق بملف الأرباح غير المستلمة؛ فإن الهيئة تبذل جل عنايتها للوصول إلى المساهمين المستحقين للأرباح.

وقالت: " في سبيل ذلك أطلقت الهيئة خدمة الاستعلام عن أسماء المستحقين للأرباح غير المستلمة عن فترة ما قبل مارس 2015؛ وهي أحد أهم الخطوات الرائدة التي تتطلع الهيئة من خلالها إلى إحداث نقلة نوعية في مستوى إقبال المساهمين على التقدم بطلبات صرف الأرباح، وتعريفهم بالإجراءات التي يتوجب عليهم اتباعها للحصول على مستحقاتهم".

وأضافت أن الهيئة بذلت بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين جهود حثيثة للوصول المساهمين المستحقين لتوعيتهم وحثهم على المطالبة بأرباحهم غير المستلمة لما قبل مارس 2015، مشيرة إلى أن الهيئة تضع في صدارة أولوياتها تقديم خدمات ريادية للمساهمين تلبي توقعاتهم، وتستوفي معايير وتطلعات حكومتنا الرشيدة.

وأوضحت أنه يمكن للمساهمين من خلال "خدمة الاستعلام" التأكد من وجود أرباح لم يتم استلامها لفترة ما قبل مارس 2015، عبر قيام المساهم بإدخال اسمه في الحقل المخصص وتفعيل خاصية البحث ليقوم النظام بإجراء عمليات المطابقة مع قوائم أسماء المساهمين المستحقين للأرباح والمتوفرة لدى الهيئة.

وأشارت الهيئة إلى أنه يمكن للمساهم الذي يظهر اسمه في نتائج البحث تقديم طلب صرف الأرباح لوكيل الدفع الذي عينته الهيئة "بنك أبوظبي الأول - FAB"، ليقوم البنك بدوره بدراسة الطلب، وتحويل الأرباح للمساهم خلال 5 أيام عمل من تسليم المستندات المطلوبة، بعد التأكد من استحقاقه الفعلي لتلك الأرباح، وذلك وفقاً للإجراءات والاشتراطات التي حددتها الهيئة.

وتدعو الهيئة المساهمين إلى ضرورة استخدام خدمة التحقق للتأكد من وجود أرباح غير مستلمة تعود لهم، كما تؤكد أن نتائج البحث سَتُظهر فقط ما إذا كان للمساهمين أرباح لم يتم استلامها قبل مارس 2015 من عدمه، من دون أي معلومات تفصيلية أو بيانات إضافية أخرى.