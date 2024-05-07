"مطارات أبوظبي": نجحنا في الحفاظ على سلاسة عملياتنا التشغيلية خلال الحالة الجوية بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة

أثنت "مطارات أبوظبي" اليوم على الجهود الاستثنائية التي بذلها موظفو المطارات والشركاء في الحفاظ على سلاسة العمليات خلال الظروف الجوية التي مرّت بها الدولة إبان شهر أبريل الماضي وذلك في إطار تشجيعها للكفاءات ودعم قيم العمل المتفاني والالتزام.

وقالت مطارات أبوظبي، في بيان اليوم، إنه رغم التحدّيات التي فرضها الطقس إلا أن موظفي المطارات أظهروا التزاماً وحرفيّة لا مثيل لهما للحيلولة دون انقطاع الخدمات وتداعيات ذلك على الركاب مشيرة إلى أن التنسيق الفعال بين الموظفين أسهم في تواصل العمليات بسلاسة.

ولفت إلى أن موظفي المطارات عملوا منذ بداية الحالة الجوّية بلا كلل لضمان سلامة وراحة جميع الركاب بالتنسيق الكامل مع الاتحاد لخدمات المطارات وشركات الطيران العاملة في المطار.

وأشار البيان إلى أن العديد من الجهات الحكومية قدمت دعمها الفوري، بما فيها قيادة الحرس الوطني، التي قام أفرادها بمرافقة الركاب إلى برّ الأمان وتسهيل سائر أنشطة السفر، من إجراءات الهجرة إلى تأشيرات الطوارئ للركاب العابرين ومكاتب إنجاز إجراءات السفر لتلبية الطلب المتزايد من الركاب بسبب تحويل رحلات جوية عديدة إلى مطار زايد الدولي، فضلاً عن موظفي الجمارك الذين سارعوا إلى فتح جميع مكاتب الوصول ومكاتب التعامل مع الأمتعة المحمولة باليد لمعالجة الوضع على الأرض بشكل سريع وفعّال، وأفراد شرطة المرور لاستجابتهم الفورية إذ تمكنّت الشرطة من إغلاق الطرق وإعادة توجيه حركة المرور إلى المناطق الآمنة داخل مباني المطارات.

وفي هذا الصدد، كرّمت مطارات أبوظبي موظفي المطار الذين ساهموا في التعامل مع تداعيات الظروف الجوية الاستثنائية التي شهدتها الدولة نظير جهودهم ومساهمتهم الفاعلة في الحد من تأثيرها على العمليات التشغيلية.

ورغم الظروف الجوية غير المسبوقة إلا أنه ومن خلال الجهود المشتركة مع الجهات المعنية في الدولة تم التمكن من مواجهتها وهو ما بدا واضحاً في مطار زايد الدولي الذي أظهر فريق عمله مستويات عالية من الحرفية والكفاءة في التعامل مع الحالة الجوية والحد من تأثيرها على العمليات التشغيلية في المطار، لضمان استمراريتها بفعالية وسلاسة، فضلاً عن دوره الفاعل في التعامل مع المسافرين والرحلات الإضافية المحولة إلى المطار.

وقالت إيلينا سورليني، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: "الاستجابة الاستباقية على الأرض لفرق مطارات أبوظبي والاتحاد لخدمات المطارات وشركات الطيران، والدعم الذي قدّمه الشركاء الحكوميون يدلّان على الجهود الجماعية المتميزة لفرقنا التي عملت على مدار الساعة من أجل الحفاظ على سلاسة العمليات .. نحن ممتنون حقاً لتلك الجهود ونقدّر أهمية العمل الجماعي في مثل هذه الأوقات وهذا دليل على التزام الجميع بتوفير خدمات استثنائية لمسافرينا وضمان سلامتهم كأولوية".

وأوضحت أن مطار زايد الدولي استقبل 35 رحلة محوّلة من مطار دبي الدولي فيما استقبل مطار العين 13 رحلة محوّلة، وعمل الفريق بلا كلل لضمان سلامة وراحة جميع الركاب وهو ما تحقق.